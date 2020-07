Sportvilág

Az utazási korlátozások miatt mindenki el sem jöhetne, az pedig az esélyegyenlőséget sérti, hogy miközben egyes országokban már visszatértek a normális élethez, másokban a sportolók még edzeni sem tudnak rendesen, mert például zárva vannak az uszodák. Az európai szövetség a keddi tájékoztatásában a koronavírus-járvánnyal és az azzal összefüggésben hozott korlátozó intézkedésekkel indokolta a döntést.

Torna. A dán szövetség visszalépett a jövő évi torna-világbajnokság megrendezésétől a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásaira hivatkozva. A főváros, Koppenhága lett volna az 50. vb helyszíne 2021. október 18–24. között, két hónappal a jövő évre halasztott tokiói olimpia után. A sportág nemzetközi szövetsége, a FIG közleményében úgy reagált, hogy csalódott a dánok lépése miatt, és várhatóan új pályázatot ír ki a rendezési jogra. A torna-vb-t minden olyan évben megrendezik, amikor nincs olimpia, de mivel az idei játékokat 2021-re halasztották, jövőre mindkét eseményre sor kerül.

Golf. Őszről a jövő évre halasztják a golfozók legrangosabb csapatversenyét, az amerikai és az európai válogatott hagyományos összecsapását, a Ryder Kupát. A szervezők kedden késő este jelentették be, hogy a szeptember 25–27. közöttre tervezett viadalt egy évvel később tartják meg, változatlan helyszínen, a Wisconsin állambeli Whistling Straitsben. A döntés hátterében az áll, hogy a rendre hatalmas érdeklődésre számot tartó versenyt idén a koronavírus-járvány miatt legjobb esetben is csak zárt kapuk mögött lehetett volna megrendezni, márpedig ezt sem a szervezők, sem a játékosok nem szerették volna. A Ryder Kupával kapcsolatos döntés következményeként a 2021-re tervezett Elnökök Kupája is csúszik egy évvel. A Presidents Cupon az amerikaiak az Európán kívüli világ válogatottjával mérkőznek.