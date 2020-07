A nyolcvanéves Tolnai Ottót köszöntötték

A vajdasági magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, a 80. születésnapját vasárnap ünneplő Tolnai Ottó előtt tiszteleg a berlini magyar kulturális intézet, a Collegium Hungaricum Berlin (CHB). Tolnai Ottó Kossuth-díjas író, költő, műfordító, műveit német, francia és szerb nyelvre is lefordították.

Az intézet műfordítói köre Tolnai németül eddig meg nem jelent írásaiból válogatott. Közös munkával tizenhat alkotást ültettek át németre. A versek és prózaszövegek a signaturen-magazin.de cím alatt működő német költészeti fórumon jelentek meg a szerző születésnapja alkalmából. A portálon közölt fordítások között van Esterházy Péter Ha én lennék Tolnai Ottó című írása is, amellyel a néhai író tíz éve köszöntötte akkor hetvenéves pályatársát a Jelenkor irodalmi és művészeti folyóiratban.

A CHB a koronavírus-járvány hatására indított online sorozatában, a CHB to go című műsorfolyamban is bemutatja Tolnai Ottót a német nyelvű közönségnek, Nietzsche bajsza című versének fordítását egy berlini magyar művész, Kardos Vera adja elő.

Orbán Viktor miniszterelnök is felköszöntötte a 80. születésnapját ünneplő Tolnai Ottót, a vajdasági magyar irodalom egyik legjelentősebb alakját – adta hírül a szabadkai magyar sajtó. A magyar miniszterelnök köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy Tolnai Ottó sajátos hangulatú verseivel, drámai és prózai alkotásaival évtizedek óta gazdagítja a magyar irodalmat, és „emellett arra is gondot fordít, hogy közös gyökereinket idéző műveivel minden olvasója számára megidézze a Vajdaság sokszínű világát”.

Tolnai Ottó fiatalkorától Újvidéken élt, ott járt egyetemre, majd Zágrábban magyar–filozófia szakon tanult. Az 1964-ben indult Új Symposion folyóirat alapító munkatársa, majd 1969 és 1974 között főszerkesztője volt. 1974 és 1994 között az újvidéki rádió magyar adásának szerkesztője és képzőművészeti kritikusa volt. 1992-ben a Veszprémben megalakult Ex Symposion főszerkesztője lett. A Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, színműíró, műfordító pályájának kiemelkedő műve a Költő disznózsírból című kötet, amely 2005-ben megkapta a Magyar Irodalmi Díjat. A mű az 1998 márciusában Parti Nagy Lajossal folytatott hatnapos életútinterjú átdolgozásából készült, kritikusai szerint egyenesen Tolnai Ottó művészetének a középpontjába kalauzolja az olvasót. 2016-tól a Jelenkor Kiadó gondozásában jelenik meg életműsorozata, amelynek első darabja a Világpor című kötet volt. A sorozat legutóbbi darabja, a 2018-as év egyik irodalmi szenzációja. A két steril pohár című regénye volt, amely a Szabadka melletti fürdővárosban, Palicson játszódik, ott, ahol 1994 óta Tolnai Ottó is él.