Feláldozott oktatás

Következő írásunk

Négy sepsiszentgyörgyi tömbház hőszigetelésére bólintott rá tegnapi – rendkívüli és online – ülésén a helyi tanács. A még csak tervezett beruházás azért is érdekes, mert már évek óta stagnál a tömbházszigetelési program, most pedig egyszerre tizenegy lépcsőház nevezett be a hatékonyabb energiagazdálkodás jelszava alatt futó versenybe. A hőszigetelést ugyanis nagyrészt európai uniós, illetve önkormányzati alapokból végzik majd el, amire pályázni kell. Az önrész 25 százalékos, de azokban a háztartásokban, ahol az egy főre eső jövedelem alacsonyabb az országos átlagbérnél, 10 százalékra is lecsökkenhet, a különbözetet az önkormányzat fizeti egyszeri szociális támogatásként.