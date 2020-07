Újraindul a tömbházak hőszigetelése

Négy sepsiszentgyörgyi tömbház hőszigetelésére bólintott rá tegnapi – rendkívüli és online – ülésén a helyi tanács. A még csak tervezett beruházás azért is érdekes, mert már évek óta stagnál a tömbházszigetelési program, most pedig egyszerre tizenegy lépcsőház nevezett be a hatékonyabb energiagazdálkodás jelszava alatt futó versenybe. A hőszigetelést ugyanis nagyrészt európai uniós, illetve önkormányzati alapokból végzik majd el, amire pályázni kell. Az önrész 25 százalékos, de azokban a háztartásokban, ahol az egy főre eső jövedelem alacsonyabb az országos átlagbérnél, 10 százalékra is lecsökkenhet, a különbözetet az önkormányzat fizeti egyszeri szociális támogatásként.

A programról Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta: az előző évek tapasztalataiból okulva az önkormányzat – amelynek a hőveszteség mérsékelésével a károsanyag-kibocsátás csökkentése a fő célja, míg a lakóké a kisebb fűtésszámla, de nyilván az sem mellékes, hogy megújul, megszépül néhány régebbi épület a városban – módosított a szabályokon, és újrakezdte az egyeztetést a lakótársulásokkal. Hosszú folyamat volt, 2016-tól kezdődött, és most érett be: e négy tömbház számára a városháza elkészíttette a megvalósíthatósági tanulmányokat, ezekkel fog jövő héten pályázni Gyulafehérváron a Központi Fejlesztési Régiónál.

Ha most nem nyernek – az alpolgármester tudomása szerint a keretösszeg 86 százalékára már adtak le pályázatokat más városokból is, és ahol még van valamennyi távfűtés, mint például Gyergyószentmiklóson vagy Csíkszeredában, ott nagyobb pontszámra számíthatnak –, akkor a következő kiírásra nyújtják be az iratcsomókat. A program ugyanis a következő uniós költségvetési ciklusban is folytatódik, habár szinte megszüntették, mert 2016-ban és 2017-ben a rendelkezésre álló pénz alig 0,1 százalékát hívták le. Végül – az önkormányzatokkal folyatott tárgyalások után – 11 millió euróra csökkentett keret maradt, ezt kell felhasználni. A végső megvalósítási határidő 2023 decembere.

Soknak tűnik a két és fél év, de sok szakasza is van az egésznek: a tervezésre és a kivitelezésre ugyan egy évet sem számolnak (kettő, illetve kilenc hónapot), ám az elbírálás, szerződéskötés, a közbeszerzési eljárások elhúzódhatnak, és arra is van példa, hogy az utolsó lépésnél feneklik meg az egész, mert nem kerül kivitelező. Az elöljáró azonban bízik abban, hogy sikerrel járnak, és a jó példa másokat is követésre ösztönöz majd.

A tízszázalékos önrész – amire elég sok lakó jogosult – egyébként a jelenlegi becslések szerint 3000 és 8000 lej között mozog (a tömbháztól és a lakás méretétől függően), az összeg azonban csökkenhet a kivitelező kiválasztására meghirdetett versenytárgyaláson. Ezt sem egyszerre kell lepengetni, részletekben is törleszthető az egyéni hozzájárulás – közölte az alpolgármester. Hozzáfűzte: a 60 százalékban uniós, legalább 15 százalékban pedig önkormányzati hozzájárulást a tömbházakban működő cégek nem igényelhetik, akkor sem, ha az a lakrész, ahol működnek, magánszemély tulajdonában van. Egyedi – egy-egy lakás külső újraburkolására vonatkozó – hőszigetelési kéréseket pedig a városháza nem hagy jóvá, csak ha az egész homlokzatot érinti a felújítás.