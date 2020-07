Nyolcvanéves lenne Visky Árpád

Előző írásunk

A koronavírus-járványt megelőzően mutatta be az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) torjai és kézdivásárhelyi polgármesterjelöltjét, kedden pedig Kézdivásárhelyen az Erdélyi Magyar Néppárt székházában Salamon Balázs, a pártszövetség esztelneki jelöltje mutatkozott be. A sajtótájékoztatón Bálint József, az EMNP megyei elnöke, a pártszövetség megyei koordináló testületének vezetője és két esztelneki önkormányzati képviselőjelölt, Csavar Attila és Babos László is jelen volt. Mindketten az RMDSZ-ből igazoltak át a pártszövetségbe.