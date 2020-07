Járványügyi intézkedések ellen tüntettek Belgrádban

Ismét hétvégi kijárási tilalmat vezethetnek be Belgrádban, de ha szükséges,egész Szerbiában is az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt – jelentette be kedd este Aleksandar Vučić szerb elnök, felháborodást okozva főként a fiatalok körében, akik elégedetlenségük jeléül betörtek a parlament épületébe, rendőrautókat gyújtottak fel, és összetűzésbe keveredtek a rendőrökkel az éjszaka folyamán.