Szerb–magyar barátság

Soltész Miklós hangsúlyozta, hogy sosem látott kiváló kapcsolat alakult ki a szerb és a magyar nemzet között, mert mindkét ország „félre tudta tenni a történelmi múltat, a sérelmeket és fájdalmakat”. Úgy vélte, a Palicsról érkezett gyerekek is érezhetik a tábor során, hogy magyarnak és szerbnek nemcsak most, hanem évszázadok múlva is jó barátságban, közösen kell együtt élnie. Ennek pici szelete a sportbarátság, amihez az edzőtábor is hozzájárul – fűzte hozzá.