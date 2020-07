Hirdetések, gyászjelentők

Színház

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház évadzáró elő­adása a múzeumkertben: július 13-án, hétfőn 20.30-tól (esőnap: július 14., 20.30) José Rivera: Felhőtektonika (rendező: Bocsárdi László).

Bábszínház

A buták versenye című szabadtéri előadását Dávid Péter rendezésében 6 év fölötti nézőknek játssza ma 11 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban, a Kónya Ádám Művelődési Ház szomszédságában a Cimborák Bábszínház. További előadások: július 12-én, vasárnap 18 órától, július 16-án, csütörtökön 18 órától, július 17-én, pénteken 11 órától, valamint július 18-án, szombaton 11 órától. Jegyvásárlás a biletmaster.ro weboldalon, személyesen a központi jegyirodában hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, illetve a helyszínen az előadások előtt egy órával. A kötelező távolság betartása miatt a helyek száma korlátozott.

Tánc

Júliusban is várja a közönséget Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum kertjében tartott szabadtéri előadásaira a Háromszék Táncegyüttes. A Rézhúron című produkció ma 19 órától látható újra (esőnap: július 11-én, szombaton 19 órától). Zenei szerkesztés: Fazakas Levente, koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre, színpadi szerkesztés: Ivácson László. Jegyeket hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig a központi jegyirodában, illetve előadások előtt egy órával a helyszínen lehet váltani. Teljes árú jegy: 20 lej, kedvezményes jegy: 10 lej. A nézők beléptetése 18.30 órakor, fél órával a kezdés előtt indul, a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. A járványügyi előírások betartása, szájmaszk viselete kötelező. l Kézdivásárhelyen július 14-én, kedden 20 órától (esőnap: július 15-én, szerdán 20 órától) a Wegener Parkban láthatják az érdeklődők az előadást. Jegyár: 10 lej, belépés előzetes regisztrációval a 0730 600 279-es telefonszámon.

KultúrPark

Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) ma 19 órától a White Betty sepsiszentgyörgyi zenekar koncertezik, július 12-én, vasárnap 16 órától pedig a Fourte Trombone Quartet koncertjére várják az érdeklődőket. A rendezvényeken a részvétel az érvényben lévő egészségügyi előírásoknak megfelelően történik, helyfoglalás az érkezés sorrendjében, a kötelező távolság betartása miatt a helyek száma korlátozott. Arcmaszk viselete ajánlott.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Cófalván, Várhegyen és Lécfalván, július 13-án, hétfőn pedig Feldobolyban és Kisborosnyón. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével pedig palackokat és befőttes üvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

SUGÁSFÜRDŐN újra látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat ingyenes.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. ♦ Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

TELEKKÖNYVI HIVATAL. Kéréseket hétfőtől csütörtökig 8.30–14, pénteken 8.30–13 óráig fogadnak, az igényelt dokumentumokat hétfőtől csütörtökig 11–16, pénteken 9.30–13.30 óráig lehet átvenni. Azok az ügyfelek – magán- és jogi személyek –, akiknek felhasználónévvel és jelszóval hozzáférésük van az országos kataszteri adatbázishoz, továbbra is élhetnek az online ügyintézés lehetőségével. Szükség esetén a megyei kataszteri hivatal vezetőségéhez is fordulhatnak az érdeklődők. A különféle beadványokat továbbra is e-mailben vagy postai úton fogadják. Cím: 520008 – Sepsiszentgyörgy, 1918. december 1. út 3. szám; telefon: 0267 314 578, 0267 312 288; e-mail: cv@ancpi.ro, www.ancpi.ro; tájékoztató jellegű, online telekkönyvi kivonatok: ePay.ancpi.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (0267 352 659); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dózsa György utcai Ambrózia, hétfőtől a Gábor Áron utcai Rich­ter (0267 362 280); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben szombaton és vasárnap 9–12 óráig látják el a sürgősségi eseteket (telefon: 0267 708 465).