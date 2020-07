Nyolcvankilenc nem volt olimpiai év, ezért a seregnyi gyermek kénytelen volt új sportágakat kitalálni, mindaddig űzve a vetélkedést, míg a felnőttek elfogadták, s majd a NOB is, amikor észrevette, hogy jelvénye veszélyben van.

Ahogy az első versenyző átjut az emeleti karikán, s nyomát gumicsizmás ellenfele követi, valahol az alsó utolsó körben érheti csak utol, de ekkor az előző ráhúz egy lélegzetnyit, anélkül, hogy a cső belső oldalait szabálytalanul tologatná, a jelvényt nem torzíthatja, mert rögtön kizárják a körből, s ezzel oda a jelvény és a dicsőség.

Messziről feltűnik, mi minden történik a győzelemért, gyorsaságért, magasságért, erősségért, nálunk helyben is az olimpiai jelszavakért izzadunk. Az ötpróbás csőugratás nevet kapta a versenyszám, csak azok kapcsolódhattak be, akik betont, sarat, bukások százait kibírták már az építőtelep játszóterein. Mert nem könnyű a vezetékeknek ásott lövészárkokból nyálazott gittgolyókkal egymásra és nejlonharisnyákra célozni, az épülő liftaknákban fennebb mászni egy emeletnyit, sártengeren átjutva visszakanyarodni a betonkarikákhoz, s kezdeni a csöves bujkálást elölről. Közben rejtőzködni kell szülői és telepőri tekintetek elől. A ’88-as szöuli megmérettetésen ekkor már vagyunk, a ’92-es barcelonaira már forgatjuk az antennát orosz, bolgár adók irányába. De lapunkhoz kötődő kuriózuma is van az öt karikának. 1972-ben Áros Károly a Megyei Tükör sportújságírójaként Münchenből helyszíni tudósításokat ad a lapnak, talán egyedüliként a romániai megyei újságok közül.

Pedig nem ilyen sportos szándékkal indultam ’89 tavaszi dél­előttjén a Lenin negyedi építőtelep irányába. Egyszerű vívmánykép kellett: fémelemeket betonba öntő munkás az emeleten, háttérben daruk sokasága. Aztán az újabb, előtérben daruk csápjai, háttérben félig megépült tömb homlokzata. Szabad kezem volt, foroghattam bátran bármelyik irányba, amikor észrevettem, hogy csupa olimpiai jelvényekre emlékeztető építmények vesznek körül, a gyermeksereggel fűszerezve sorozattá bővülhet Pierre de Coubertin báró 1913-ban tervezett jelvényének hasonlata. Be sem perelhet, mert a karikák egymást kereszteződése még nem történt meg, azért nem rettegtem mindenfelé olvasható köreinek jogvédelmétől.

S a minap eszembe jutott a felvételek előkeresése, hiszen nemrégiben jelentették be, hogy az idei tokiói olimpiai játékokat elnapolták egy évvel. Tehát az öt világrész összefogása újra mese, mint az is, hogy nem kívánkoztunk soha Disneylandbe, vagy már Lególandbe sem, vagy a hét éve megszűnt budapesti Vidámparkba, jó nekünk ez az építőtelepi. Csak semmi aggály, mert az építkezés sártengerei azóta kiszáradtak, vele együtt a játék, az ötkarikák már föld alatti vezetékek, közben elszaporodtak a blokk közötti hinták, s egyszer csak felülünk a hullámvasútra is.