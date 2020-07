Miért szeretjük a nyugdíjcsődöt?

Világunk unalmas lenne, ha a tévécsatornák legalább fele nem a szörnyek, fegyverek, robbanások, tüzek, földrengések, szökőárak feltámadását vagy lehetőségét sugározná. Hasonlóképpen elfordulnánk érdeklődésünkkel mindattól, ami nem borzolja idegrendszerünket a kétségbeesés állapotáig – a szív- és érrendszeri betegségek, a rák és az időskori idiotizmus, a felhalmozott adósságok visszafizetésének lejáró határideje, a halál lehetséges közelsége, beteg szüleink vagy beteg gyermekünk lassú gyógyulása miatt, mert ezt olvastuk a kórral kapcsolatban a mindenható interneten. (De van rá hatékony csodaszer, gyorsan rendeljük meg fél áron. Csak most, csak neked...)

Engem leginkább a nyugdíjalap megfogyatkozásának napirenden tartása bosszant. A banki és politikai mindentudók nap mint nap figyelmeztetnek erre, azt a hatást keltve, hogy utolsó éveinket éhezve vagy az útszélen kell majd töltenünk és fagyhalállal kellene végeznünk. Olvassuk, halljuk, hozzuk-visszük a kellemetlen napihíreket és a biztatást, hogy takarékoskodj, hogy legyen mit enned időskorodban is, mert az állam nem tud eltartani, hiába fizetted a nyugdíjalapot. Tégy félre pénzt, ne költsd el hiábavalóságokra, ne vásárolj fölösleges tárgyakat, a régi miért nem jó? Fizess be magánnyugdíjra, ne félj, hogy csődbe megy a bank vagy a biztosító. Ezeknek csupán a fele jelent csődöt vagy felszámolást, de te amúgy sem éred ezt meg, mert krónikus szív­elégtelenséged van, és meglehet, hogy az Alzheimer-kór is fenyeget, mert amikor legutóbb kimentél a házból, az üzletig sem értél el, máris elfelejtetted, hogy miért indultál.

Látod, vannak olyan állampolgárok, akik még pótnyugdíjat is kapnak. Sokat. Nos, ők eltehetik a szűkösebb napokra. Miért nem igyekeztél te is, hogy az egyenlőbbek közé tartozz? Eltátottad a szájadat, amikor mások igyekeztek társadalmunk fegyelmet és igazságot osztó rétegéhez tartozni. Úgy bizony!

A belátható időn belül elfogyó nyugdíjalap arra késztetheti a sötét jövőtől megrémült embereket, a családalapító fiatalokat, hogy ne vállaljanak gyermeket. A bizonytalanság miatt arra gondolhatnak, hogy nem érdemes célokat kitűzni életük kiteljesedése során, mert kényszerű nélkülözés, felemelt nyugdíjkorhatár, majd ennek lejárta után éhhalál lesz egy élet köszönete...