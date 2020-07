Tarthatatlanná vált a helyzet Kovásznán

Egyre nagyobb problémát jelentenek Kovásznán a medvék. Nemcsak a fürdővárost övező erdők szélén, a mezőn járnak a nagyvadak, látni lehet őket a város belterületén, mi több, szállodák udvarán is. Azonnali lépésekre van szükség, még mielőtt bárkit megsebesítenének vagy emberi életben esne kár, erre fogják kérni az illetékes hatóságokat, intézményeket – hangzott el a sürgősségi esetek helyi bizottságának gyűlésén, melyet Gyerő József polgármester hívott össze.

A szerdai tanácskozáson jelen voltak a helyhatóság, a helyi és országos rendőrség, a csendőrség, vendéglátó egységek képviselői, a Kovászna környékén vadgazdálkodást folytató Katrosa Vadászegyesület küldötte. Bevezetőként Gyerő József vázolta az áldatlan helyzetet, szükség volt a bizottság összehívására, hiszen lassan tarthatatlan az állapot a városban és környékén kószáló medvék miatt. A téma közismert, több kezdeményezés is volt a megoldásra, de eddig nem sikerült eredményt elérni – jelentette ki a polgármester.

Mintegy három éve súlyosbodik a helyzet, főként a Tündérvölgyben, a Lőrincz Zsigmond Sípálya környékén vált aggasztóvá, más részeken gazdaságokba is betörtek a vadak. Egyre nő a medvék száma, természetes ellenségük nincs, az ember nem avatkozhat be létszámuk szabályozásába – ecsetelte.

A polgármester külön kitért a RO-alert rendszer riasztásaira. Sok esetben nemhogy óvatosságra ösztönöznék az embereket a telefonon kapott riasztások, ellenkezőleg, egyesek azonnal azokra a helyekre mennek, ahol a medvét látták. Turistalátványosság lett a medve, még „szerencse”, hogy a koronavírus-járvány miatt kevesebb a turista a városban, így egyelőre nem támadtak emberre a medvék – mutatott rá a visszás helyzetre.

A medveprobléma megoldására tett próbálkozásokat bokajátéknak nevezte, melynek során, úgy tűnik, mindenki teszi a dolgát, de valójában semmi lényeges nem történik. Drasztikus lépésekre, áthelyezésre, kilövésre lenne szükség. Ezért kell a bizottságnak meghoznia a hatáskörébe tartozó lépéseket, ugyanakkor az illetékes hatóságokat is értesíteni kell a sürgősségi esetet jelentő medveproblémáról – húzta alá Gyerő József.

A Katrosa Vadászegyesület álláspontját Mántó György ismertette. Be kell tartaniuk a törvényes előírásokat, ha medve kilövésének engedélyeztetését kérik, hosszas, bürokratikus utat kell végigjárniuk. Két hétig tartott például, míg egy Papolcon jelentős károkat okozó medve kilövésére megkapták az engedélyt. Szerinte a kilövés, a létszámszabályozás jelentheti a megoldást, a helyhatóság a maga során kérheti a veszélyes medvék áthelyezését. Tíz éve több a medve a mezőkön, városszé­leken, mint az erdőben. A vadászati politikákat kellene megváltoztatni. A medve esetében be kellene vezetni a vadászati kvótát, így a társaságok a medvék utáni bevételből többet tudnának fordítani a helyzet rendezésére – állapította meg.

A helyi és országos rendőrség, a csendőrség jelen lévő képviselői elmondták: hatáskörük csupán a medvék elűzését teszi lehetővé. A petárdákat, a fényeket, a zajkeltést megszokták a medvék, a RO-alert riasztások sem sok eredményt hoznak – hangoztatták.

A tündérvölgyi szállodák képviselői elpanaszolták: nem csak az erdőszéleken, hanem a szállodák közvetlen közelében is járnak a medvék. Az egyik egységnél villanypásztorral kellett körbevenniük a kukákat, ez viszont eddig eredményes volt a medvék elleni védekezésben – hangzott el. A RO-alert riasztásokról is elmondták véleményüket: nem jelölik pontosan a medvék helyét, ha például nagyon tág körzetként azt jelentik, hogy a Tündérvölgyben láttak medvét, akkor a vendégek sok esetben pánikba esnek, holott nem is a környékükön látták a vadat. Sokkal pontosabb helyzetmegjelölésre lenne szükség – emelték ki.

A gyűlés végén a jelenlévők közösen döntöttek arról, hogy átiratban értesítik az illetékes hatóságokat, intézményeket a medveprobléma megoldásának azonnali szükségességéről, legyen az áthelyezés vagy akár kilövés.