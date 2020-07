Fessük magunkat feketére?

Az eset óta állandó a zavargás (főleg) Amerikában, ahol a rendőrség megreformálását is követelik. Legjobb lenne megszüntetni a rendőrséget, mert akkor nem lenne kivel összecsapjanak a tüntetők. Az is jó megoldás, ha hekusnak csakis színes bőrűt alkalmaznak, mert akkor fehér zsaru többé nem öl feketét.

A rasszizmusellenes Fekete Életek Számítanak mozgalom elkezdte döntögetni Amerikában a rasszistaként számon tartottak szobrait. Van köztük rabszolga-kereskedő, hadvezér és mások, de meggyalázták a rabszolga-felszabadító Abraham Lincoln elnök szobrát is. Sőt, még Angliában is azonosítottak hatvan olyan személyt, akiknek szobrait ideje lenne eltüntetni. Vannak köztük lovas szobrok is, de legalább a lovakat ott lehetne hagyni a talapzaton, hisz azok nem vétkesek gazdáik cselekedeteiért.

A lerombolásra szánt szobrok közt olyanok vannak, mint például Winston Churchillé, akinek elévülhetetlen érdemei voltak a második világháború megnyerésében. (Irodalmi Nobel-díjat is kapott.) De most megállapították róla, hogy rasszista, mert előbbre tartotta a fehér protestánsokat a fehér katolikusoknál, akiket többre értékelt az indiánoknál, és szerinte az afrikaiak még náluknál is hátrább vannak az emberfajok rangsorában.

Kolumbusz Kristóf szobrait is sorra döntik porba. Kellett neki felfedeznie Amerikát?! Miért nem várta meg, amíg a rézbőrű indiánok fedezik fel Európát, mert azok hátha nem bántak volna úgy el az európai fehérekkel, mint a hódító európaiak a bennszülött indiánokkal.

Nem tudom, hogy miért nem rombolják le például Napóleon szobrait, mert ő is meghódította egész Európát, eljutva Moszkváig, és mennyi áldozata volt az általa okozott háborúknak!

Aki egyik népnek hőse, a másik szerint bűnös. Hogy ne legyen vita, minden szobrot és minden festményt meg kell semmisíteni, amely háborús hősöket ábrázol, és minden filmet, könyvet betiltani, amiben ilyen kétes vitézek szerepelnek. Át kell írni az Othellót is úgy, hogy benne Othelló fehér és Desdemona, akit megfojt, fekete bőrű legyen, mert akkor a történet sokkal hitelesebbé válik.

El kell tüntetni a híres énekes Michael Jackson szobrait, mert fehérítette magát, ami azt jelenti, hogy nem vállalt közösséget színes bőrű fajtestvéreivel. Oda jutottunk, hogy a L’Oréal bőrápolási termékein nem használja többé a fehérítés szót, mert a cég elkötelezett minden bőrszín szépsége mellett. Egy másik szépségápolási cég nem reklámozza, hogy egyik terméke csökkenti a sötét foltokat az ember bőrén. Be kellene tiltani a fogfehérítést is!

Nem hallottam viszont, hogy a bőrbarnítási kencékkel vagy a fekete cipőkrém reklámozásával gond lenne. Az is lehet, hogy betiltják a fekete cipők viselését, mert azokat széttaposhatják fehér emberek. Van olyan vélemény, miszerint a radikális baloldaliak szégyellik fehér bőrszínüket, csakhogy ez a bűn lemoshatatlan. De ők akkor miért nem festik magukat feketére? Különben jó lenne, ha a romániai magyarok is átmázolhatnák magukat sötét színűre és kiadnák magukat afroeurópaiaknak, mert akkor egész biztos, nem mernének állandóan rajtuk taposni a hazafias nacionalisták, Iohannissal az élen.

Az angliai Herfordshire egyik katedrálisában új oltárképet láthatnak a hívek, amely Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című festményét utánozza úgy, hogy Jézus rajta egy fekete ember. Végül is mindig ezzel a fránya bőrszínnel van a baj. Mert ha mindenki szürke lenne, nem volnának ilyen gondok.

Szerencsére a problémát meg lehet oldani. Például mindenkit arra kell kötelezni, hogy csak olyan párt választhasson magának, akinek bőrszíne nem hasonlít az övéhez. Így kevernék a fehéret, feketét, indiánt, akiknek utódaik mind-mind mulattok, meszticek és zambók lennének. Majd ezeket kínaiakkal és indiaiakkal kereszteznék, akik a világ népességének legalább harmadát teszik ki. Ezt az ötvözést tovább irányítva, a tarka ükunokákról már saját szüleik sem tudnák megmondani, hogy milyen színűek.

Ha mindez szép szóval nem megy, akkor megtiltanák, hogy gyermeket nemzzenek azok, akik a saját bőrszínükhöz hasonló színűvel lépnek frigyre, inkább lombikbébiprogram segítségével vegyes donoroktól származó megtermékenyített petesejtet hordana ki a hölgy (vagy a férfi, mert ugyebár egyenjogúság van). Egy-két generáció után így már senki nem tudná senkiről megállapítani, hogy ki milyen származású, mert mindenki korcs lenne, így végképp megszűnne a rasszizmus és a diszkrimináció.