Egyeztetnek a Brassó–Bákó autópályáról

Megkezdődtek az egyeztetések a Brassót Bákóval összekötő autópályáról, amely Háromszéken fog áthaladni – közölte tegnapi, online sajtótájékoztatóján Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere arról számolt be, hogy szerdán tartották a második egyeztetést a sztrádát tervező cég, valamint az érintett háromszéki és bákói város- és megyevezetőkkel, a harmadikon pedig már a Brassó megyei illetékesek is részt vesznek majd.

Minket az érdekelt, hogy a nyomvonal és a csatlakozások hol lesznek, mert nem sok haszon van egy olyan autópályából, amelynek nincs le- és felhajtója – jelentette ki Antal Árpád, aki azt közölte a megbeszélésen, hogy akkor tudják támogatni a pálya megépítését, ha Sepsiszentgyörgy számára is fejlődést hoz. Elsősorban a várost elkerülő terelőúttal való összeköttetést tartja fontosnak (a terelőút a már elfogadott tervek szerint Kökös és Szotyor között ágazik le a 12-es számú országútból, és a Sepsi Aréna mögött csatlakozik vissza), de azt is, hogy a háromszékiek minél könnyebben és gyorsabban elérjék majd a vidombáki repülőteret. A polgármester hangsúlyozta: lényeges, hogy tervezési szinten okosan legyenek összehangolva a dolgok, hogy amikor elkészül egy ilyen beruházás – „4 vagy 14 év múlva, ki tudja” –, akkor az itt élő embereket szolgálja. Azt is elmondta: véleményét pozitívan fogadták.

A Brassót Bákóval összekötő autópálya az országos útügyi társaság honlapján közölt interaktív térkép szerint Kökösnél jön be Háromszékre, és a meglévő országúttól keletre halad (Brassó körgyűrűjétől a vasútvonal közelében vezetik, azaz Prázsmár és Farkasvágó között vág majd át), a szentgyörgyi elágazás közelében átszeli a vasutat és az országutat is, így Uzont és Szentivánlaborfalvát nyugatról (Szépmezőn) kerüli meg, a rétyi útkereszteződés után pedig megint keletre kerül a 11-es országúttól, és egészen Bereck utánig nagyjából párhuzamosan fut vele, majd ismét keresztezi azt, és attól kezdve Sósmezőig (észak)nyugatról kíséri. A tervezés 2020. május 22-én rajtolt, és az útügyi tájékoztatás szerint 30 hónapig tart, azaz 2022. november végén kell lezárulnia.