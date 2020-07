Adókedvezmények Uzonban

A koronavírus-járvány miatti kényszer-munkaszünet okozta gazdasági veszteségek enyhítésére törekszik az uzoni önkormányzat. Az idei 69. számú kormányrendeletre alapozva a maga során a helyhatóság is meghozta 46-os számú határozatát, melynek értelmében magán és jogi személyek egyaránt bizonyos adókedvezményekben részesülnek – tudtuk meg Ráduly István polgármestertől.

Az önkormányzat határozatának értelmében a lakóingatlanokat kivéve 20 százalékos épületadó-csökkentésre jogosultak mindazok, akik a járvány miatt részben csökkenteni kényszerültek tevékenységüket vagy egészében le kellett állítaniuk azt. Az adókedvezményt írásban kell igényelni, a kéréshez saját kezűleg írt nyilatkozatot is kell csatolni. Ugyancsak a helyi tanács 46-os határozata írja elő, hogy a március 31-ig be nem fizetett adókra számolt büntetőkamatok eltörölhetők. Azon természetes személyek jogosultak a kedvezményre, akik szep­tember 30-ig a polgármesteri hivatallal szemben fennálló minden adósságukat – adó, büntetés, illeték – törlesztik és kifizetik idei adójukat is. A kedvezmény szep­tember 15-ig a községházán benyújtott írásos kérés alapján vehető igénybe.