Kevés az óvodás Dálnokon

A dálnoki Darkó Jenő-iskola és óvoda egy közel háromhektáros udvar, illetve kert közepén helyezkedik el, a polgármesteri hivatal támogatásával a közelmúltban 670 méter hosszú drótkerítéssel vették körül a két tanintézményt. Az iskola soha nem volt teljesen bekerítve, kerítés csak az utcai részen volt, ott sem végig, máshol szögesdrót védte az intézményt. A munkálat két hétig tartott és a községháza megbízásából egy magáncég végezte el. A kerítést a helyi költségvetésből fizették ki és 79 730 lejbe került.

Marti István polgármester elmondása szerint elkészültek a tervek az óvodaépület felújítására és bővítésére is. Bonda Anna Mária iskolaigazgató arról tájékoztatott, az óvodánál annyira lecsökkent a gyermeklétszám, hogy egy óvónői állás megszűnt, ősztől a tizennégy óvodással egyetlen óvónő foglalkozik majd. Az óvoda felújítása alatt az iskolában biztosítanak helyet számukra. Az igazgató azt is közölte, nagyon örül annak, hogy elkészült a kerítés, mert a kert mindig tele volt kóbor ebekkel. Az ellenőrzések során a tűzoltók is mindig kifogásolták a kerítés hiányát.