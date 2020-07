A sepsiszentgyörgyi csapat négygólos előnnyel várta a visszavágót, miután a két héttel ezelőtti első mérkőzésen 5–1 arányban győzött, hatalmas lépést téve a döntőbe jutás felé. A megnyugtató fölény tudatában a Sepsi OSK az idegenbeli találkozót is komolyan vette, ezzel szemben Mircea Rednic vezetőedző inkább a soron következő bajnokira pihentette a játékosokat, tartalékos csapatot küldött pályára, csak hárman kezdtek a két együttes vasárnapi bajnoki összecsapásán is.

Az első negyedórában a mezőnyben zajlott a küzdelem, a vendégek magabiztosan őrizték a labdát, majd a 20. percben váratlanul vezetést szereztek. Nicolae Carnat jobb oldali beadását a menteni igyekvő hátvéd, Bourama Fomba rárúgta a kapu elé belépő Fülöp István lábára, a labda pedig a hálóba pattant (0–1). A gólszerző örömét csak a 29. percben kapott sárga lap ronthatta el, amely miatt nem léphet majd pályára a döntőben.

Nem sokkal később a jobb oldalon megiramodó Carnat növelhette volna a vendégek előnyét, betört a tizenhatos területére, azonban lövését védte Teodor Axinte. Rögtön ezt követően a Jászvásár közel állt az egyenlítéshez, Lucas Chacana indítása után Michael Omoh került helyzetbe, de Fejér Béla jól zárta a szöget, így a nigériai csatár a kapu mellé lőtt.

Jól kezdte a második félidőt a Sepsi OSK, rögtön magához ragadta a kezdeményezést, majd az 50. percben megduplázta előnyét. A csereként pályára lépő Anass Achahbar előkészítése után Carnat vette célba a kaput, lövését bravúrral védte Axinte, viszont a kipattanót a holland középpályás a hálóőr fölött befejelte (0–2), így az elődöntő párharcban harmadszor volt eredményes.

A házigazdák részéről Omoh és Juan Pablo Passaglia jelentett némi veszélyt, viszont a székelyföldi együttes továbbjutása egy pillanatig sem forgott veszélyben. A háromszéki csapat a szünet után sem elégedett meg az eredménnyel, több helyzetet kidolgozott, viszont Axinte többször is bravúros védéseket mutatott be. A cserék is további lendületet vittek a Sepsi OSK támadójátékába, ugyanis Goran Karanović, Marius Ștefănescu és Ronaldo Deaconu is veszélyesen célzott, de a moldvai gárda fiatal kapusa rendre megóvta csapatát az újabb góltól. A 86. percben a folyamatos támadásoknak végül meglett az eredménye, Deaconu szöglete után Daniel Celea fejesét Axinte a felső lécre tornászta, a kipattanót pedig Karanović közelről a kapuba passzolta (0–3).

A mérkőzés után Leo Grozavu vezetőedző úgy nyilatkozott, a nagy teljesítmény az lenne, ha a kupadöntőt is megnyernék. Gratulált a labdarúgóknak, akik a pályán megdolgoztak ezért az eredményért. A szakember úgy véli, a feszültség nem fontos, a lényeges, hogy fináléba jutottak. Nem tagadta, hogy voltak a napokban parázs beszélgetések csapaton belül. Grozavu szerint fel kell készülniük a döntőre, azonban nincs könnyű dolguk, mert háromnaponként játszanak. Örül, hogy kupadöntőt játszhatnak, és mindent megtesznek a győzelem érdekében.

Román Kupa, elődöntő, visszavágó: Jászvásári Poli–Sepsi OSK 0–3 (0–1) – összesítésben: 1–8. Jászvásár, Emil Alexandrescu Stadion. Vezette: Florin Andrei (Marosvásárhely). Poli: Axinte – Onea, Fomba, Klimavičius (Mihalache, 60.), F. Cristea – Popadiuc (Horșia, 68.), Assulin (Platini, 46.), Longher (Passaglia, 60.), Chacana (Agape, 61.) – Zaharia, Omoh. Vezetőedző: Mircea Rednic. Sepsi OSK: Fejér – Dimitrov, Celea, Tincu, Csiszer (Ștefan, 70.) – Kovács, Vașvari (Deaconu, 46.), Carnat – Fülöp I. (Achahbar, 46.), Díaz (Karanović, 32.), Fülöp L. (Ștefănescu, 68.). Vezetőedző: Leo Grozavu. Gólszerzők: Fülöp I. (20.), Achahbar (50.), Karanović (86.). Sárga lap: Fülöp I. (29.).

További eredmény: FCSB–FC Dinamo 1–0 (gólszerző: A. Petre 2. / összesítésben: 4–0).

A felsőházi rájátszás 7. fordulójának programja: FC Botoșani–Astra Giurgiu (ma, 20.30 óra), Craiova–FCSB (vasárnap, 21 óra), Kolozsvári CFR–Medgyesi Gázmetán (hétfő, 20.30 óra). Az alsóházi rájátszás 9. fordulójának programja: FC Viitorul–Academica Clinceni (ma, 18 óra), FC Hermannstadt–FC Voluntari (szombat, 17:30 óra), FC Dinamo–Jászvásári Poli (vasárnap, 18 óra), Sepsi OSK–Chindia Târgoviște (hétfő, 18 óra).