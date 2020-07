Színház

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház évadzáró elő­adása a múzeumkertben: ma 20.30-tól (esőnap: július 14., 20.30) José Rivera: Felhőtektonika (rendező: Bocsárdi László).

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című szabadtéri előadását Dávid Péter rendezésében 6 év fölötti nézőknek játssza július 16-án, csütörtökön 18 órától, július 17-én, pénteken 11 órától, valamint július 18-án, szombaton 11 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban, a Kónya Ádám Művelődési Ház szomszédságában. Jegyvásárlás a biletmaster.ro weboldalon, személyesen a központi jegyirodában hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, illetve a helyszínen az előadások előtt egy órával. A kötelező távolság betartása miatt a helyek száma korlátozott.

Szabadtéri tűzzsonglőr-produkció

Az M Studio július 14-én, kedden 21.30 órakor tűzzsonglőr-produkcióval várja a sepsiszentgyörgyi közönséget a Gyöngyvirág utca 12. szám melletti téren.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES. A Rézhúron című produkciót július 14-én, kedden 20 órától (esőnap: július 15-én, szerdán 20 órától) Kézdivásárhelyen a Wegener parkban láthatják az érdeklődők. Zenei szerkesztés: Fazakas Levente, koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre, színpadi szerkesztés: Ivácson László. Jegyár: 10 lej, belépés előzetes regisztrációval a 0730 600 279-es telefonszámon. A járványügyi előírások betartása, szájmaszk viselete kötelező.

KultúrPark

Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) július 14-én, kedden 21.30 órától szabadtéri filmvetítés: Remélem, legközelebb sikerül meghalnod (2018). Jegyeket 10, illetve 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani hétköznap 14–22 óráig, esőnap esetén szombaton 20–22 óráig. A filmvetítéseken a részvétel az egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarba való belépéskor testhőmérsékletet mérnek, helyfoglalás az érkezés sorrendjében a megfelelő távolságra kirakott székeken. Arcmaszk viselete ajánlott.

Képernyő

RTV1. Magyar nyelven ma 15 órától: Különkiadás a Csíkszeredai Régizene Fesztivál 40. évfordulójára. A szerkesztők ajánlása: A megalakulásának 50. évfordulóját tavaly ünnepelő magyar adás már az 1970-es évektől népszerűsítette és dokumentálta a hazai régizene-mozgalmat és társszer­vezője volt a Csíkszeredai Régizene Fesztivál első kiadásainak. Szerkesztőségünk ott volt az 1980-as induláskor és a 2010-es, 30 éves jubileumi kiadáson is, amelyre a világhírű együttesek mellett eljöttek a hazai régizene-mozgalom képviselői is. A tíz éve készült összeállításban a megszólalók visszaemlékezései és korabeli felvételek segítségével kirajzolódik a fesztivál története. * Hogyan tovább? – A jelenlegi, kiszámíthatatlan járványhelyzet a fesztivál 40 éves jubileumi kiadását is felborította. Az átalakult tervekről, a remélhetően megtartható programokról, az online térbe való költözésről a főszervező Har­gita Megyei Kulturális Központ menedzsere, Ferencz Angéla és a fesztivál művészeti vezetője, Filip Ignác Csaba beszél. A fesztiválhoz kapcsolódó, egyre népszerűbb Régizenei Nyári Egyetemet ennek egyik törzs­előadója, a budapesti Musica Historica együttes vezetője, Csörsz Rumen István méltatja. * Részlet a Barokk Fesztiválzenekar 2019-es koncertjéből – A kimondottan a fesztivál idejére megalakult, elismert hazai és külföldi, barokk hangszereken játszó zenészekből álló zenekar színvonalát a drezdai születésű Ulrike Titze koncertmester személye biztosítja, aki 1986 óta kizárólag barokk hegedűn játszik. A Barokk Fesztiválzenekar tavalyi fellépését az tette igazán különlegessé, hogy felléptek a fesztivál keretében szervezett Régize­nei Nyári Egyetem ütőhangszeres kurzusának növendékei, ütőhangszeres szólamokkal dúsítva ezáltal a Johann Joseph Fux (1660–1741) Turcaria partita elnevezésű művét, azaz Bécs 1683-as török ostromának zenei leírását. A felvétel tavaly a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban készült.

Szúnyogirtás

Sepsiszentgyörgyön július 16-án, csütörtökön 18 és 24 óra között repülőgépből permeteznek a város egész területén, a patakmedrekben és parkokban pedig földi permetezéses módszerrel is irtják a szúnyogokat. A permetezés során CYMINA PLUS típusú vegyszert használnak, amelynek Hipermetrin nevű hatóanyaga mérgező a méhekre. Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja a méhtartó gazdák figyelmét, hogy ebben az időszakban ne engedjék ki méheiket. A vegyszer megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik az egészségügyi minisztérium részéről, nem jelent veszélyt emberek és állatok egészségére. A második permetezésre az elsőtől számított 10–14 napon belül kerül sor az időjárás függvényében, időpontjáról az önkormányzat értesíti a lakosságot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Javítás miatt szünetel az áramszolgáltatás Kisborosnyón és Kispatakon július 14-én, kedden 10–13 óráig.

ÚTJAVÍTÁS. Ma kezdődik a stabilizált alapréteg elterítése az Ág utcában, a Bánki Donát utca és Császár Bálint utca közötti szakaszon. Sepsiszentgyörgy önkormányzata arra kéri a lakókat, a munkálatok ideje alatt (7 nap) hagyják szabadon az úttestet, ne parkoljanak és ne közlekedjenek autókkal az említett útszakaszon. Az alapozás a járdákat is érinti.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti tánc­stúdiójá­ban a heti program: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ago-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Te­lefon: 0722 233 774.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fö­löslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Feldobolyban és Kisborosnyón, július 14-én, kedden Zágonban. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a sík­üveg kivételével pedig palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

SUGÁSFÜRDŐN újra látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.