A története során először kupadöntőbe jutó Sepsi OSK ma 18 órától a Chindia Târgoviște ellen lép pályára a sepsiszentgyörgyi stadionban az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság alsóházi rájátszásának 9. fordulójában. A bennmaradásért folytatott küzdelemben nélkülözhetetlen a Dâmbovița megyei csapat legyőzése, ellenkező esetben a háromszéki együttes nagy bajba kerülhet. Sebastian Colțescu vezeti a mérkőzést, amelyet a Digi Sport, a Telekom Sport és a Look Sport élőben közvetít.

A csapatok legutóbb márciusban találkoztak, akkor az Ilie Oană Stadionban Bradley Diallo góljára Fülöp István válaszolt. Ezt megelőzően az alapszakaszban előbb gól nélküli döntetlent játszottak, majd a Sepsi OSK hazai pályán 3–1 arányban diadalmaskodott Gabriel Vașvari tizenegyesével, Goran Karanović és Dylan Flores találatának köszönhetően, a Dâmbovița megyei gárda részéről Josip Ivančić volt eredményes. A Chindia két héttel ezelőtt edzőcserét hajtott végre, nem hosszabbították meg Viorel Moldovan lejáró szerződését, helyette Emil Săndoi ült a kispadra. Az 55 éves szakember irányítása alatt a csapat két vereséget szenvedett, legutóbb június 17-én győztek, így 17 ponttal a rangsor utolsó helyét foglalják el. A legutóbbi három fordulóban a háromszéki csapat is nyeretlen, egyszer döntetlent játszott, kétszer pedig kikapott, ami miatt visszacsúszott az alsóházi táblázat ötödik helyére. A Chindia a legutóbbi négy mérkőzésen nem szerzett gólt, viszont hat találatot kapott.

„Örülünk, hogy bejutottunk a kupadöntőbe, és hogy szép teljesítményt értünk el a klubnak. Ha már eljutottunk eddig, nem szeretnénk megállni, hiszen a döntők azért vannak, hogy megnyerjék azokat, mind azt szeretnénk, ha szép eredményt valósítanánk meg. A Chindia elleni mérkőzés is annyira fontos, mint az összes többi. Mind tudjuk, hogy a legutóbbi két bajnoki találkozót elvesztettük, így számunkra elengedhetetlen a győzelem. Olyan csapattal játszunk, amelynek az ellenünk játszott meccs valószínűleg az utolsó esélye lesz a bennmaradáshoz. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy megszerezzük a három pontot” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző.

Eredmények: • playoff, 7. forduló: FC Botoșani–Astra Giurgiu 0–0 • playout, 9. forduló: FC Viitorul–Academica Clin­ceni 5–0 (gólszerzők: Rivaldinho 20., 74., Dussaut 52., Iancu 84., 90+3. – tizenegyesből), FC Hermannstadt–FC Voluntari 2–1 (gsz.: Yazalde 33., Almeida 80., illetve Eric 90+1.), FC Dinamo–Jászvásári Poli 1–1 (gsz.: Sorescu 10. – tizenegyesből, illetve Cristea 84. – tizenegyesből).



Megrovás és pénzbüntetés a vezetőedzőnek

A háromszéki klub vezetőtanácsa szombati ülésén úgy határozott, hogy a vezetőedző és a játékosok közötti konfliktus ellenére megbíznak a Leo Grozavu vezette szakmai stábban. A közösségi oldalon megjelent közleményben kiemelik, az elmúlt napok sajnálatos eseményeit elemezve és figyelembe véve a játékosok kérését, a következő döntés született: Leo Grozavu vezetőedző megrovásban és pézbüntetésben részesül, viszont a csapat és a szakmai vezetés továbbra is együtt dolgozik, folytatják a munkát a sikeres szezonzárás reményében.

Hadnagy Attila ügyvezető igazgató megerősítette, hogy a történtek beigazolódtak, volt egy kisebb érdekütközés Leo Grozavu vezetőedző, Fülöp Loránd és Călin Popescu között, azonban a nézeteltérést a bukaresti sportsajtó eltúlozta, mivel már várták, hogy a székelyföldi csapat körüli negatív eseményekről számoljanak be. Külön tárgyaltak a labdarúgókkal, akik elmondták a véleményüket, és a kérésükre úgy döntöttek, hogy a klub számára az a legjobb, hogy a hat bajnoki mérkőzésre és a kupadöntőre ne cseréljék le a vezetőedzőt.

Az 52 éves szakember utolsó figyelmeztetésben részesült, valamint pénzbüntetést is kapott, amelyet felajánl jótékonysági célra. Hadnagy azt is elmondta, hogy a játékosokat nem büntették meg, mert nekik a legfontosabb, hogy fejben csakis a játékra összpontosítsanak és adjanak bele mindent az utolsó hét mérkőzésen. Bíznak benne, hogy jól döntöttek, a labdarúgók és a szakmai stáb is mielőbb elfelejti az összetűzést, sikerül az élvonalban maradni és kupagyőzelmet ünnepelni.