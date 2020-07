Az UEFA kisorsolta a Bajnokok Ligája lisszaboni döntőtornájának párosításait, nemcsak a negyeddöntőket, de a csapatok döntőig vezető lehetséges útja is ismert. Gulácsi Péter és Willi Orbán együttese, a RB Leipzig az Atlético Madrid ellen léphet pályára a nyolc között a lisszaboni végjátékban.

A sorsolás egyik érdekessége az volt, hogy a koronavírus-járvány előtt már nyolc közé jutott csapatok kerültek össze egymással, az RB Leipzig és az Atlético, valamint az Atalanta és a Paris Saint-Germain. A másik két párharcban olyan együttesek találkoznak majd, amelyeknek még a nyolcaddöntő visszavágóját is le kell játszaniuk. A hátralévő négy találkozót a pályaválasztó otthonában rendezik meg: augusztus 7-én a Manchester City–Real Madrid (az első meccsen 2–1) és a Juventus–Olympique Lyon (0–1), augusztus 8-án pedig a Bayern München–Chelsea (3–0) és a Barcelona–Napoli (1–1) mérkőzésre kerül sor.

A koronavírus-járvány miatt rendhagyó tornán dől el, melyik csapat lesz a BL idei bajnoka. A továbbjutókról a negyed- és az elődöntőben is egymeccses párharcok döntenek. A portugál fővárosban augusztus 12. és 15. között rendezik meg a négy negyeddöntőt, majd 18-án és 19-én az elődöntőket. A finálé augusztus 23-án lesz. A sorozatból hátralévő összes meccs 22 órakor kezdődik.

Súlycsoportra nagy különbség van a két ág között: az egyik oldalon öt korábbi BL-győztes pályázik a finálé egyik helyére (összesen 26 BL-trófeát számlálnak), míg a másik oldalon egyetlen korábbi BL-győztes sincs, és az Atlético az egyetlen, amely pályára lépett már döntőben. Sőt, az Atalanta és az RB Leipzig már most története legjobb nemzetközi eredményét érte el.

A nyolccsapatos torna (Lisszabon) programja:

* negyeddöntő, augusztus 12.: Atalanta–Paris Saint-Germain; augusztus 13.: RB Leipzig–Atlético Madrid; augusztus 14.: Napoli/FC Barcelona–Chelsea/Bayern München; augusztus 15.: Real Madrid/Manchester City–Olympique Lyon/Juventus

* elődöntő, augusztus 18.: RB Leipzig/Atlético Madrid–Atalanta/Paris Saint-Germain; augusztus 19.: Real Madrid/Manchester City/Olympique Lyon/Juventus–Napoli/FC Barcelona/Chelsea/Bayern München

* döntő, augusztus 23.



Manchester United–Internazionale döntő is összejöhet

Az UEFA elkészítette az Európa-liga augusztusi negyeddöntőjének és elődöntőjének párosítását: ha mind a két együttes eljut addig, akkor az elődöntőben a Manchester United akár az AS Roma csapatával is összecsaphat, a sorozat fináléjában pedig az Internazionale következhet.

Az Inter–Getafe és a Sevilla–Roma párharc – amelyeken az első mérkőzést sem rendezhették meg – egy meccsen dől el, ezeket az összecsapásokat Németországban játsszák le. Az Európa-ligával kapcsolatos döntés az is, hogy a videobírót a járványhelyzet okozta eszköztelepítési nehézségek miatt a következő idény helyett csak a 2021–2022. évi kiírás csoportkörében használják. Emellett az újraindítás után a mostani idény kieséses szakaszában, valamint a következő évad kieséses szakaszában is használják majd a második számú európai kupasorozatban. Az UEFA arról is döntött, hogy további intézkedésig maradnak a zárt kapus meccsek az európai szövetség által rendezett eseményeken.

A negyeddöntő párosítása (augusztus 10–11.): VfL Wolfsburg/Sahtar Doneck–Eintracht Frankfurt/FC Basel, LASK/Manchester United–Istanbul Basaksehir/FC Köbenhavn, Olympiakosz Pireusz/Wolverhampton Wanderers–Sevilla/AS Roma, Internazionale/Getafe–Rangers FC/Bayer Leverkusen.

Az elődöntő párosítása (augusztus 16–17.): Olympiakosz/Wolverhampton/Sevilla/AS Roma–LASK/Manchester United/Istanbul Basaksehir/Köbenhavn, Internazionale/Getafe/Rangers/Bayer Leverkusen–Wolfsburg/Sahtar Doneck/Eintracht Frankfurt/FC Basel.

Az Európa-liga befejező szakaszát Gelsenkirchen, Düsseldorf, Duisburg és az augusztus 21-én a finálénak is helyet adó Köln rendezi.