A törvény rögzíti: augusztus 2-a lett a roma holokauszt hivatalos állami emléknapja. A dátumot 1972-ben javasolta Romák Világszövetsége a párizsi kongresszusán, és ezzel a nappal arra az eseményre emlékeznek, amikor 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka a nácik felszámolták az auschwitz-birkenaui II/E romatábort. A még életben lévő 2897 romát gázkamrába zárták és kivégezték. Az auschwitzi táborban a felszabadítók egyetlen roma túlélőt sem találtak. A törvény azt is rögzíti, hogy az emléknap hivatalos megnevezése a Samu­daripe, ami roma nyelven azt jelenti, hogy tömeggyilkosság. A nemzeti roma holokauszt-emléknap alkalmából a kulturális minisztérium és civil szervezetek tematikus kulturális eseményeket, konferenciákat, kerekasztalokat szervezhetnek. A civil szervezetek a megemlékezések alkalmára anyagi támogatást igényelhetnek. A jogszabály azt is rögzíti, hogy a köztelevízió és a közrádió ezen a napon a nemzeti kisebbségnek szánt tematikus műsorokat sugároz. (Transindex)

VALAMI EGYSZERŰBB LESZ. Marcel Vela belügyminiszter pénteken közölte: miniszteri rendeletet fog meghozni, amelynek értelmében minden autókereskedés, beleértve a gyártókat is, egy egyszerű dokumentummal közvetlenül elvégezheti az új tulajdonosok járműveinek forgalomba íratását. Vela elmondta, az intézkedés a forgalomba íratás folyamatát egyszerűsíti, és mentesíti az autótulajdonosokat a sorban állástól. Florin Catană, a gépjármű-bejegyzéssel és jogosítványokkal foglalkozó országos igazgatóság igazgatója úgy nyilatkozott: a cél, hogy a forgalomba íratás 80–90 százalékban elektronikus úton történjen. Catană azt is elmondta, a rendelet értelmében egy sor, korábban szükséges dokumentumot kiiktatnak, például a beíratási űrlapot (fişa de înmatriculare), és számos szolgáltatás online is elérhető lesz. (Agerpres)

RÁ NEM LESZÜNK BÜSZKÉK. A Kovászna megyei rendőrök és ügyészek tetten értek Kolozsváron egy háromszéki srácot, amint megpróbált eladni körülbelül egy kiló marihuánát 25 000 lejért. A 22 éves fiatalember kolozsvári lakásán – ahol amúgy bejelentetlenül tartózkodott – a rendőrök további 300 gramm kábítószert találtak. (monitorulcj.ro)