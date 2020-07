A több mint 127 millió lejes európai uniós támogatásból a következő években gyökeresen átalakul a megyeszékhely tömegközlekedése, bicikliutakat és egy új hidat is építenek, és kerékpárkölcsönzőt is létrehoznak. A cél a károsanyag-kibocsátás csökkentése, azaz egy tisztább levegőjű, élhetőbb, vonzó várossá való fejlődés. Ez a legnagyobb értékű támogatási szerződés Sepsiszentgyörgy történetében, de a következő uniós költségvetési ciklusban a felzárkóztatási összegek megduplázódnak – hangzott el a pénteki sajtótájékoztatón, ahol a többi uniós pályázatból megvalósított, folyamatban levő és tervezett beruházást is számba vették.

A 2014–2020-as uniós költségvetési ciklus utolsó fél évében sikerül aláírni ezt a támogatási szerződést – hívta fel a figyelmet Antal Árpád, megköszönve munkatársai hozzájárulását. Az európai alapok azt az esélyt jelentik, hogy jobban éljünk, javítsuk az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat. Sepsiszentgyörgy önkormányzata eddig is sok uniós pénzt tudott lehívni, ebből korszerűsítettek több utcát, így épült meg a főtér, újult meg néhány iskola, bővültek a szociális és egészségügyi szolgáltatások, de az egykori szeméttelep lezárása, az ivóvíz- és szennyvízhálózat modernizálása is ennek a lehetőségnek köszönhető.

Most új korszak kezdődik, a mobilitásé, és ezzel a pályázattal civilizált, pontos, a lakásokhoz közelebb vitt közszállítási viszonyokat teremtenek majd, de ösztönzik a gyalogos- és kerékpáros közlekedést is, hogy minél kevesebben járjanak személygépkocsival.

Sepsiszentgyörgy évről évre szebb és versenyképesebb lesz – jelentette ki Mihail Veștea, a fejlesztési minisztérium államtitkára, aki két dolgot tartott fontosnak bejelenteni: a liberális kormány decentralizálást akar, ami konkrétan az uniós projektek esetében azt jelenti, hogy menedzselésük a minisztériumtól átkerül a régiókhoz, a következő ciklusra való felkészülést pedig már most meg kell kezdeni, erre a célra külön pénzt kapnak a megyei önkormányzatok, mert az uniós szintű tárgyalások jól alakulnak, és úgy fest, hogy a Központi Fejlesztési Régió 2021–2027-ben kétszer annyi pénzből gazdálkodhat, mint a most záruló hétéves ciklusban.

Simion Crețu azt emelte ki, hogy jelenleg az egész fejlesztési régióban ez a legnagyobb értékű támogatási szerződés, amelyet egy municípium köt, de a megye is jól áll, jelenleg 63 aláírt szerződése van Háromszéknek, 28 szerződés megkötés előtt áll, és előkészületben is van néhány; összesen több száz millió euróról van szó. Hozzátette: azért húzódtak el a dolgok, mert Romániában a 2014–2020-as költségvetési ciklus kezdete után két évvel, 2016-ban írták ki az országos programokat, és az is időbe telt, amíg a pályázatokhoz szükséges dokumentációkat – integrált városfejlesztési tervet, mobilitási stratégiát – elkészíttették az önkormányzatok. Azt is elmondta: kényelmetlenséggel jár, amikor egy egész várost fenekestül felforgatnak, de biztos abban, hogy ezek a beruházások olyan változásokat hoznak, amelyek a fejlődést szolgálják. Emlékeztetett arra, hogy a főtér miatt is sokan háborogtak, aztán kiderült, hogy jó lett, jól szolgálja a lakosságot.

Az 56 ezer sepsiszentgyörgyi lakos tíz év alatt 60 millió lejnél valamivel több adót fizetett be a tulajdonában levő területek, épületek és gépjárművek után, az önkormányzat pedig most 127 milliónál többet tesz hozzá ehhez, sőt, lehet, hogy egy még nagyobb, 70 millió eurós értékű beruházást, a terelőút megépítését is átveszi az országos útügyi társaságtól – közölte Antal Árpád. Elmondta, hogy jövőben a két uniós költségvetés egymásra tevődik, a jelenleg futó pályázatok mellé új lehetőségek adódnak majd, és meggyőződése, hogy 2030-ban Sepsiszentgyörgyön a nyugat- és észak-európai városokhoz hasonló színvonalon lehet majd élni. Ha nem lett volna ez a többéves csúszás, máig már be kellett volna fejezni ezeket a beruházásokat, amelyekre ezután írják ki a közbeszerzési versenytárgyalásokat, de az a fontos, hogy a várost elsősorban európai uniós támogatásból és országos programokból fejlesszék, ne az emberek pénzéből – jelentette ki, megköszönve a város lakóinak eddig tanúsított türelmét is.

Magát a „megaprojektet” Buja Gergely, a városháza pályázatokkal és programokkal foglalkozó irodájának vezetője ismertette. Felsorolta, hogy eddig hány pályázatot nyújtottak be a sepsiszentgyörgyi önkormányzat nevében, és hogy melyik milyen szakaszban van. A legbonyolultabb a közlekedést érintő mobilitási terv megvalósítása lesz, amely most rajtol, és 36 hónap múlva, 2023-ban zárul le. Gyakorlati okokból kilenc csomagra osztották: az első 12 elektromos busz megvásárlását jelenti (a mostani városi buszok között húszéves is akad, de az újabbak is zajosak és szennyezőek) kezdetben, egy következő lépésben pedig újabb tucatét. Ezek csendes, nem szennyező járművek lesznek, alacsony padlóval, hogy kerekesszékkel is fel lehessen szállni, fűtéssel és klímaberendezéssel, valamint elektronikus tájékoztató táblákkal felszerelve. A második pályázat egy új telephely létrehozására vonatkozik: a központi piac mellől Szépmezőre költözik az egész szállítóvállalat, e célból új garázsok, műhelyek, mosoda és irodák is épülnek.

A harmadik csomag egy új buszállomást hoz a Păiuș David útra (a Petrom-benzinkút szomszédságába), ahol a megyeközi (brassói, kézdivásárhelyi stb.) buszok (amelyek többé nem jöhetnek be a városba) leteszik utasaikat, akik innen városi buszra ülhetnek, vagy gyalog, illetve (akár bérelt) biciklivel juthatnak el a központba.

A negyedik projekt 64 buszmegálló és a Gólya utcai végállomás felújítását foglalja magában, illetve több új megálló létrehozását is, mert a buszjáratokat bővíteni fogják. Az új vagy megújuló várakozóhelyeken LCD-képernyők jelzik, hogy melyik buszjárat mikor érkezik, lesz wifi és jegyautomata is, valamint mindezekre felügyelő videokamera. Ezek az ötödik projektben is szerepet kapnak, amely a közlekedés irányításával kapcsolatos. 16 jelzőlámpás, szenzoros, videokamerás útkereszteződés lesz Sepsiszentgyörgyön, ahonnan egy központi rendszerbe futnak be az adatok, a forgalmat pedig úgy irányítják, hogy a buszoknak legyen elsőbbségük. Jegyet természetesen online is lehet majd vásárolni, és telefonon is be lehet mutatni. A hatodik csomagban néhány olyan utca felújítása szerepel, ahol a buszok járnak: a Gyár, a Grigore Bălan, a Nicolae Iorga, a Csíki és a Stadion utca került ide biciklisávokkal együtt, de az Oltmező és Păiuș David út – régen várt – járdáinak megépítése is. A hetedik projekt egy új Olt-híd megépítése a Kis utca (azaz a Păiuș David úti új buszállomás) és a Iorga utca között, nagyjából a félig már bedőlt régi gyaloghíd helyén. Ez sem lesz autós híd, hanem csak a gyalogosokat és a kerékpárosokat fogja szolgálni.

Utóbbiak számára a nyolcadik projekt is hoz egy nagy előrelépést: az Olt gátján végre meglesz az aszfaltozott bicikliút Kilyéntől Árkos patakáig.

Végül az irodavezető kedvenc projektjét ismertette: a 9-es számú csomag (a számozás egyébként nem időrendi sorrendet jelent, hiszen így nem lenne elég három év a felsoroltak megvalósítására) a kölcsönözhető bicikliket tartalmazza, mindennel, ami kell: lerakóállomásokkal, elektronikus jegyváltással és intelligens követővel. 230 bérelhető kerékpárt helyeznek ki a városban, amelyeket 17 különböző lerakóhelyen lehet elvenni, illetve letenni. Lesznek háromkerekű drótszamarak is, hat a nyugdíjasok, hat pedig a fogyatékkal élők számára. A bicikliút-hálózatot a következő években folyamatosan bővíti az önkormányzat – mondta még Buja Gergely. Hozzátette, hogy jelenleg is vannak uniós támogatásból futó beruházások Sepsiszentgyörgyön: az állomási tó rehabilitálása, a Csíki negyedi új szabadidős telep létrehozása (sportpályákkal, játszótérrel, zöldövezettel), három óvoda építése, illetve korszerűsítése és bővítése (Szépmezőn, a sepsiszentgyörgyi Orbán Balázs utcában és a Kőrösi Csoma Sándor utcában), valamint a Berde Áron-líceum udvarának rendezése már a közbeszerzési szakaszba jutott.