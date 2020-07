2012 novemberében vállalta fel az önkormányzat, hogy minden hónap második szombatján hagyományostermék-vásárt szervez a város főtérén. A Gábor Áronról elnevezett téren a régi időkben is számos helyi termelő kínálta portékáját, Kézdivásárhely céhes város lévén, ide jártak vásárolni a környező falvakból, más városokból is. A szervezők ezt a hangulatot kívánták visszahozni a központba, ahol a helyi és székely termék védjeggyel rendelkező termelők kipakolhatnak és árulhatják termékeiket. A vásáron való részvétel mindenki számára ingyenes. Ménessy Kinga Kitty, a városháza kommunikációs irodájának vezetője elmondta: semmiféle korlátozás nélkül, de számos egészségügyi szabály betartása mellett meg lehetett tartani a havi vásárt. Többnyire ugyanazok az árusok voltak jelen szombaton is, akiket az előző hónapokban is rendszeresen lehetett látni.