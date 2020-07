Új vírus jön?

A kormány menet közben sebtében a szükségállapottal kapcsolatos határozatokat hozott, amelyek aztán törvénytelennek bizonyultak. A katonaság kivonult csőre töltött fegyverekkel az utcára vírusra vadászni, a rendőrség büntetett, amit aztán az alkotmánybíróság elkaszált. Maszkjuk csak a külföldről hazaérkező álarcos betörőknek lehetett. A kórházakban nem volt orvosi felszerelés és elegendő lélegeztetőgép. De aztán a kínaiak rendesek voltak, mert az ingyenvírus után küldtek pénzért maszkokat, és a maszkbehozatal bombaüzletté vált. Szerencsére a lakosságra sikerült ráijeszteni úgy, hogy az emberek alig mertek utcára menni, és így a járvány is hátrább vonult az agarakkal, illetve a vírusokkal, a gazdaság viszont elkezdett betegeskedni. Most, miután a járvány kezdete óta eltelt majdnem négy hónap, és egy ideig boldog-boldogtalant karanténba zártak, elérkezett az idő, hogy a pandémiával kapcsolatos törvényeket is elfogadjon a parlament, így az úgynevezett karanténtörvény-tervezetet is, amelyet ha a szenátus is szentesít és Iohannis kihirdet, a hatóságoknak ismét lesz jogalapjuk a COVID-19-betegek és a fertőzésgyanús személyek kórházba utalására, otthoni elkülönítésére vagy karanténba helyezésére. (Eddig mindez törvénytelenül történt?) Nagyon tetszik nekem, hogy a kórházban elkülönített vagy karanténba helyezett személyeknek lehetőségük lesz a bíróságon megtámadni az ellenük szóló intézkedést. Vajon hogyan? Megszöknek a kórházból és elmennek a bíróságra? A lényeg: lassan-lassan már úgy fel leszünk készülve, hogy jöhet akár egy következő járvány is, fél kézzel elbánunk vele. Kína kazahsztáni nagykövetsége figyelmeztetést adott ki ott tartózkodó állampolgárai számára, hogy 1700 ember életét követelte egy tüdőgyulladást okozó ismeretlen betegség, amely sokkal halálosabb a koronavírusnál. A kazah egészségügyi minisztérium elismerte, hogy megszaporodtak a meghatározatlan eredetű tüdőgyulladások, de tagadják, hogy a járvány új lenne. Ha mégis bebizonyosodik, hogy egy új vírusról van szó, amíg az hozzánk elér, tanulva a koronavírus körüli tapasztalatokból, úgy fel leszünk készülve, mint a világ a most következő gazdasági válságra. Az igaz, hogy még nem tudják, mit jobb feláldozni, az emberéleteket vagy a gazdaságot. Mert a görögök is égtek a vágytól és a nyári melegtől, hogy a 20 százaléknyi jövedelmüket hozó turizmust mozgásba lendítsék, és mindenkit keblükre és tengerpartjaikra öleltek volna, de aztán megijedtek és szigorítanak a határellenőrzésen. Július 14-étől a belépéstől számítva három napnál nem régebbi negatív vírustesztet kell bemutatniuk a tőlünk üdülni indulóknak, miután múlt pénteken Bulgáriából, illetve Romániából érkező 29 turista vírustesztje pozitív lett. Idehaza is megugrott a fertőzöttek száma, ami nem csoda, mert ha egy ideig csak a miniszterelnökre és kollégáira (amikor Orbant ünnepelték) nem volt kötelező a rendelkezések betartása, most már alig hederítenek rájuk. Orban ugyan azt állítja, hogy az emberek 85–90 százaléka szabálykövető, de a fegyelmezetlenek veszélybe sodorják őket is, ezért nem lesznek további könnyítések. Én úgy látom, hogy a lakosság 85–90 százaléka nem veszi figyelembe a szabályokat. Az egészségügyi miniszter, Nelu Tătaru azzal riogat, hogy nyolcvanezren mentek nyaralni a tengerpartra, ahol semmit nem vesznek figyelembe, és bizony járványgócok alakulhatnak ki. Aztán láttuk a tévében, hogy a lokálok vezetői kijelentették, többé nem sugároznak tánczenét. Gondolom, gyászzene lesz műsoron, és akkor elmegy a kedve az embereknek az együtt táncikálástól, nyilvános ölelkezéstől. Bár a szórakozást a tengerpartra érkezőknek a konstancai ortodox érsek, Teodosie biztosíthatná, mert már tartott templomi szertartásokat a tilalom idején, utólagos póthúsvéti liturgiát, áldoztatott egy kanállal, és semmi bántódást nem szenvedett. A konstancai ortodox templomokban hét közben szervezhetne diszkót, és csak perselypénzt kérne az oda látogató hívőktől és nem hívőktől. Mindenki jól járna, a résztvevők szórakoznának, az egyház és Teodosie tovább gazdagodna.