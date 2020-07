A 31 esztendős Mánya Szabolcs a néhai Sepsi Futsal alakulatában kezdett el futsalozni, amellyel a 2007–2008-as idény végén jutott fel a román teremlabdarúgás élvonalába. Még egy sepsiszentgyörgyi szezon után következett az első székelyudvarhelyi esztendeje, majd újabb szentgyörgyi kitérőt követően a 2013–2014-es szezontól ismét a Hargita megyei gárdánál kergette a labdát. Ezután jött a Dévai Autobergamo, s Mánya 2016 őszén igazolt vissza Udvarhelyre, ahol az utolsó idényében edző-játékos volt. Emellett az FK Székelyudvarhely U19-es csapatának edzőjeként is tevékenykedett, amellyel országos bronzérmet szerzett.

Kérdésünkre, hogy miért választotta a magyar NB1-ben érdekelt ScoreGoal Kecskemét FC csapatát, játékosunk így felelt: „Egyszerű a válasz: onnan kaptam olyan ajánlatot, amely elfogadható volt és fel is keltette az érdeklődésemet. Magyarországról még volt egy ajánlatom, de az nem fogott meg annyira. A kecskemétiek jövőbeli tervei és bemutatott elképzeléseik nagyon tetszettek.”

Elmondása szerint az SG Kecskemét tavaly jutott fel a magyarországi teremlabdarúgás élvonalába, de nem sikerült valami jól az első idényük. A télen erősítettek, de a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet következtében csupán két további bajnoki mérkőzést játszottak le és utolsók lettek. Mivel idén nem volt kieső, maradhattak az első osztályban, és az új szezonra nézve merész célkitűzést fogalmazott meg a klub. „Az első öt között szeretnének végezni, azaz rájátszást érő helyet akarnak megfogni. Korábban két szerb játékost igazoltak le, most még hoznak egyet, és van egy ukrán játékosuk is. Mellettünk egy tehetséges magyar játékost is szerződtettek” – összegezte Mánya új együttese leigazolásait. Első külföldi szezonjával kapcsolatosan a háromszéki játékos így fogalmazott: „Elsősorban azt szeretném, ha minél hamarabb be tudnék illeszkedni a csapatba, alkalmazkodjam az új környezethez, és nem utolsósorban minél jobb teljesítményt akarok nyújtani.”

„Hat évet töltöttem az FK Székely­udvarhelynél, így nehéz volt meghozni a távozásommal kapcsolatos döntést. Fáj egy kicsit és rossz érzés elhagyni a várost, hiszen megszerettem, megszoktam az embereket, a környezetet, ám egy jó ajánlatot kaptam, és emellett én szívesen kipróbálnám magam külföldön is. Nehéz volt a döntés, biztos, nehéz lesz a váltás, de most meg kellett hoznom ezt a döntést. Szívesen maradtam volna még az FK-nál, de az udvarhelyiek nem tudtak versenyezni a kecskemétiek ajánlatával” – foglalta össze röviden távozásának okát az ötvenszeres román válogatott játékos. „A magyar élvonalbeli futsalbajnokság is tízcsapatos, akárcsak a román pontvadászat, s augusztus végén, szeptember elején indulna a soron következő bajnokság. Augusztusra már nekünk le van kötve négy-öt barátságos mérkőzés, de egyelőre csak ennyit tudok mondani” – fogalmazott Mánya, aki eddigi karrierje során Román Kupát és szuperkupát nyert, illetve bajnoki ezüstből három, míg bronzból kettő került a nyakába.

Mánya Szabolcs – aki ott volt a 2014-es futsal Európa-bajnokságon – a héten utazik Kecskemétre, ahol új csapatával július 20-án megkezdi a felkészülést. Elköszönésképpen még a román teremlabdarúgó-bajnokságról faggattuk. „Nem tudok semmit a hazai futsalidény befejezéséről, egyelőre csak szóbeszédek vannak, mindenki várja, hogy milyen döntés születik. Pillanatnyilag senki sem tudja, hogy lejátsszák-e vagy sem a bajnoki döntőt, az én véleményem viszont az, hogy erre nem kerül sor. Ha mégis, akkor kiélezett csata lesz Csíkszereda és Galac között, amire az ember nem mondhat, nem tippelhet semmit. A koronavírus-járvány miatt nem lehet tudni semmit a jövőre nézve, hiszen minden nagyon bizonytalan” – mondotta.