Gumidefekt miatt borultak

Amint arról beszámoltunk, a hatóságokat déli egy óra körül arról értesítették, hogy két gépkocsi balesetezett, és mindkettő felborult, és a mezőn kötött ki. A helyszínre érkező közlekedésrendészek rövid idő alatt tisztázták a baleset körülményeit. Eszerint az egyik gépkocsi éppen előzte a másikat, amikor utóbbi jobb első gumiabroncsa defektet kapott. A 32 éves sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, mely átkerült a párhuzamos sávra, ahol nekiütközött az éppen őket előző gépkocsinak, amelyet letaszított az útról. Az ütközés miatt a defektet kapott gépkocsi is az árokba került, felborult, majd a mezőn kötött ki. Amint azt már jeleztük, a nagy számú sérült miatt a katasztrófavédelmi felügyelőség és a mentőszolgálat is nagy erőkkel érkezett a helyszínre, ahol kiderült, hogy a vétlen 46 éves sofőr (az előzésben lévő gépkocsi vezetője) súlyos állapotban van. A járműben rajta kívül még hatan utaztak, három kiskorú (5-12-15 évesek), akik közül a legfiatalabb súlyos sérülésekkel került kórházba, akárcsak az anyósülésen helyet foglaló hatvan éves nő is. A másik autó négy utasa (két 6 és 10 éves kiskorú), valamint a vezető is könnyebb sérülésekkel megúszták. Mindenik áldozatot kórházba szállították. Mindkét járművet műszaki vizsgálatnak vetik alá. A közlekedésrendészet gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával vizsgálatot indított. (ndi)