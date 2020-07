Hirdetések, gyászjelentők

♦ Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, a megjelenés dátumával/dátumaival együtt, és kattintson az ott megadott linkre. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellen­őrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

♦ Az apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint tart nyitva: hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig. 16, illetve pénteken 14 óra után, kérjük, használja a honlapunkon (www.3szek.ro) elérhető online apróhirdetési szolgáltatásunkat. Délután a szerkesztőségben személyesen 16 és 17 óra között kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Háromszék

Színház

A FAPADOS KULTÚR CAFÉBAN Sepsiszentgyörgyön ismét megtekinthető lesz szerdán 20 órától a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum produkciója, a Karinthy kávéház, ezúttal szabadtéri előadás formájában. Rendezte Kolcsár József, előadja Kiss László. Bejárat a Templom utca 1/A szám alatt. A részvételhez foglalás szükség, amelyet megtehetnek a fapados.ro honlapon, a Facebook-oldalon, a 0741 531 960-as telefonszámon, vagy személyesen a kávézóban. Beugró 10 lej sze­mélyenként, helyben fizetéssel.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című szabadtéri előadását Dávid Péter rendezésében 6 év fölötti nézőknek játssza július 16-án, csütörtökön 18 órától, július 17-én, pénteken 11 órától, valamint július 18-án, szombaton 11 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban, a Kónya Ádám Művelődési Ház szomszédságában. Jegyvásárlás a biletmaster.ro oldalon, személyesen a központi jegyirodában csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, illetve a helyszínen az előadások előtt egy órával. A kötelező távolság betartása miatt a helyek száma korlátozott.

Szabadtéri tűzzsonglőr-produkció

Az M Studio ma 21.30-kor tűz­zsonglőr-produkcióval várja a sepsiszentgyörgyi közönséget a Gyöngyvirág utca 12. szám melletti téren.

Zene

LEMEZBEMUTATÓ. Nemcsak borivóknak című lemezének bemutató koncertjét július 17-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán), a KultúrParkban tartja a BRVLG együttes. A BRVLG (borvilági) a kilenc éve működő sepsiszentgyörgyi Evilági együttes tagjainak új projektje, amely 2018 őszén indult, és a lemez 2019 tavaszára készült el. A friss szerzemények közös nevezője a bor, a dalok változatos zenei világokban hívják életre a mondanivalót. A stúdiófelvételek Budapesten készültek Szalóki Ági énekes, Ferenczi György szájharmonikás és Juhász Gábor dzsesszgitáros közreműködésével. A lemezbemutatóra idén a Szent György Napok alkalmával került volna sor, de mivel a körülmények miatt a rendezvény elmaradt, az új dalok bemutatására a KultúrParkban nyílik alkalom. A zenekar tagjai: Orbán Ferenc (ének, gitár és mandolin), Gábor Szabolcs (szaxofon), Gyergyai Szabolcs (basszusgitár), Pál Gábor (dob). A koncertre a kedvezményes jegyek 5, a teljes árú jegyek 10 lejbe kerülnek, amelyeket a kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) lehet megvásárolni hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint a helyszínen a koncert előtt egy órával.

KultúrPark

PROGRAMVÁLTOZÁS. A Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) című magyar játékfilm ma estére tervezett szabadtéri vetítését a várható hideg időjárás miatt július 15-én, szerdán 21.30-tól tartják meg Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán).

Rádió

A CSALÁD HANGJA témája az erdélyi Mária Rádióban ma 14 órától: Élet az újjászerveződött családban. Meghívottak: Csicsáky Gabriella és Tamás Marosvásárhelyről.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kisborosnyón és Kispatakon ma 10–13 óráig javítás miatt szünetel az áramszolgáltatás.

ÚTJAVÍTÁS. Megkezdődött a stabilizált alapréteg elterítése Sepsiszentgyörgyön az Ág utcában, a Bánki Donát utca és Császár Bálint utca közötti szakaszon. A város önkormányzata arra kéri a lakókat, a munkálatok ideje alatt (7 nap) hagyják szabadon az úttestet, ne parkoljanak és ne közlekedjenek autókkal az említett útszakaszon. Az alapozás a járdákat is érinti.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ago-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Zágonban, szerdán Papolcon. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYV­TÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat ingyenes.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. ♦ Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

HUMORKERT. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház udvarterébe szerdán 18 órától várnak minden humorkedvelőt és kikapcsolódni vágyót.

ELMARAD a lengyelországi kirándulás, amelyre az Aranyszívek Nyugdíjasklub tagjai iratkoztak. A befizetett összeget a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjében szerdán 11 órától vehetik át a feliratkozottak.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.