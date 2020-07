A Soproni Óvatos Duhaj IPA már a küllemével is be­lopja magát az ember szívébe, az egyszerű és letisztult címkével ellátott üveg gyorsan felhívja magára a figyelmet. A sör megnyitása után egyből kellemes illat csapta meg az orromat, amely egyszerre volt friss, komlós, gyümölcsös és kissé szúrós. Egyből tudtam, hogy ez valami más, mint amit eddig kóstoltam. Pohárba kiöntve feltűnt, hogy a Soproni IPA habja vastag, tartós, a folyékony kenyér színe amolyan zavarossárga. Az íze határozottan különbözött mindentől, amit eddig valaha ittam: gazdagabb, kellemesen kesernyés, de egyáltalán nem vad, és akárcsak az illatában, az aromájában is felfedeztem valami gyümölcsöset. A közepesen testes habos nedű utóíze határozottan komlós, és az alacsonyabb alkoholtartalma ellenére is nagyon tetszett. A magyarországi sörszakik szerint a Soproni ezzel a termékével az egyre népszerűbb kézműves sörök által kreált trendet akarta meglovagolni, s újra a reklám szerint, gyártója a legkedveltebb ale típusú sörnek tartja ezt az IPA-t az anyaországban.



Adatok: • gyártja: Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. • származási hely: Magyarország • ára: 4,99 lej • alkoholtartalom: 4,8% • szárazanyag-tartalom: – • IBU: 40 • összetevők: víz, árpamaláta, komlókivonat, komló, élesztő • Típus: india pale ale • színe: zavarossárga • a sör pontszáma: 7,5/10.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon. Az IPA, azaz az India Pale Ale egy tradicionális angol sör, története pedig egészen a brit birodalmi időszakig nyúl vissza. Eredetileg azért készítették több komlóval és magas alkoholfokkal sörüket a hajóra szálló angolok, hogy megőrizzék a minőségét a hosszú tengeri úton az indiai gyarmatig. Színe a mézaranytól a rozsdavörösig, bronzig terjed. A mai IPA sörök erős ale-ek, amelyek meglehetősen keserűek a magas komlótartalmuk miatt.