Csakhogy egyetlen ilyen e-mail-cím sem tartozik a kormányhoz (néhány betű a különbség), és a levelet nem az államtitkár írta. A kommunikációs csoport szerint az üzenet célja, hogy azt a benyomást keltse a közvéleményben, hogy a közölt járványadatok nem valósak, ezért arra kérik a sajtót, hogy ne adjanak hitelt az e-mail-címről származó információknak. (Főtér)

TEODOROVICI PÁRTELNÖK AKAR LENNI. Eugen Teodorovici vasárnap este hivatalosan bejelentette, hogy megpályázza a Szociáldemokrata Párt (SZDP) elnöki tisztségét. Döntését azzal indokolta, hogy aggódik a párt és főleg az ország jövőjéért. A párt tisztújító kongresszusát augusztusban tartják. A volt pénzügyminiszter úgy véli: Románia kilenc hónapja egy helyben topog, és ennek oka nem csak a koronavírus-járványban, hanem az „inkompetens politikusok” tevékenységében keresendő. Azt mondta: ha a párt elnöke lesz, fiatal és tanult embereket léptet elő, akik „nem feltétlen az SZDP választási plakátjainak kiragasztásával kezdték politikai karrierjüket”, nem a „titkosszolgálati akadémián doktoráltak”, viszont „időben leérettségiztek” és komoly állami egyetemeken szereztek diplomát. Hozzátette: a Nemzeti Liberális Pártot demokratikus eszközökkel kell félreállítani, és Románia következő miniszterelnöke az SZDP megválasztott elnöke kell legyen. (Agerpres)

HAT MEDVERIASZTÁS A HÉTVÉGÉN. A Hargita megyei csendőrség tájékoztatása szerint az elmúlt hétvégén medvék jelentek meg a Csíkszentimrei Büdösfürdőn, Tusnádfürdőn, Marosfőn és Csíkszentléleken, volt ahol több ízben is. A csendőrség közleménye szerint az első három riasztás a Csíkszentimrei Büdösfürdőről és Tusnádfürdőről érkezett, ám amire a hatóság emberei kiérkeztek a helyszínre, az állatok már nem voltak ott. A negyedik riasztás szintén Tusnádfürdőről érkezett, a csendőrök visszakergették a vadat az erdőbe. Vasárnap Csíkszentléleken láttak egy medvét, amely a csendőrök érkezése előtt visszatért az erdőbe. Hétfő hajnalban egy marosfői asszony jelezte, hogy udvarára egy medve hatolt be, az állatot a csendőrök terelték vissza az erdőbe. A tusnádfürdői tanács múlt héten az államfő segítségét kérte a medveprobléma megoldására. (Agerpres)

FERTŐZÖTT RENDŐRÖK. Koronavírusgócot fedeztek fel a Kolozs megyei rendőrségen, tizennégy rendőrről derült ki, hogy koronavírussal fertőződött meg. Az intézmény közölte: miután 14 rendőrről bizonyosodott be, hogy koronavírusos, az eddiginél is szigorúbb egészségügyi óvintézkedéseket vezetnek be, fertőtlenítik az irodákat és járványügyi ankétot tartanak. A megbetegedések nem befolyásolják a rendőrségnek a közösség szolgálatában kifejtett munkáját – teszi hozzá a közlemény, amely arra is kitér, hogy az intézmény vezetőségének tagjai közül mindenki egészséges. (Agerpres)