Ménessy Kinga Kitty, a városháza kommunikációs irodavezetője elmondta, minden valószínűség szerint az idei városnapok elmaradnak, de úgy gondolták, semmiképpen nem hagyják kulturális programok nélkül a kézdivásárhelyieket, ezért a Vigadóval és az alapítvánnyal közösen megálmodtak egy programsorozatot, amelyben minden olyan előadást megtalálhatnak a város lakói, melyeket a városnapokon is megtartottak volna. Lung László Zsolt színművész, a Vigadó igazgatója szerint intézményük életében ez az első alkalom, hogy partnereikkel együtt szabadtéri előadás-sorozatot szerveznek, ilyenre még nem volt példa, számukra is újdonságot jelent, de örülnek a lehetőségnek, mivel az évad kellős közepén kénytelenek voltak bezárni az ajtókat a kulturális események előtt. Ez fájt nekik, de most kárpótlásként a parkban fellép a Háromszék Táncegyüttes, a Perkő Néptáncegyüttes, a Cimborák Bábszínház, előadást tart Kádár Annamária pszichológus, egyetemi oktató, lesz filmvetítés, valamint az irodalmi est sem marad el. Az igazgató hangsúlyozta: a helyek száma korlátozott és be kell tartani bizonyos járványmegelőző előírásokat, ezért regisztráció alapján, előzetes jegyvásárlással lehet részt venni a programokon, a helyszínen csak abban az esetben kapható belépőjegy, ha marad üres hely. A jegyeket a Vigadóban munkanapokon 8–16 óráig lehet beszerezni.