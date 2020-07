Utcajavítások városszerte

A Domb utcában már a koptatóréteget is elterítették, a zöldövezetek kialakítása és az úttest festése (a sávok és parkolóhelyek kijelölése) van még hátra. Közel áll a befejezéshez a Kós Károly utca, ahol a régi hálózatok lebontásán dolgoznak még néhány napig, utána pedig a végső aszfaltozás és az útfestés következik. A Sport utcában volt egy kis fennakadás, de sikerült elhárítani a problémát, és a héten folytatják a korszerűsítést.

Az Ág utca is mozdul előre, a Bánki Donát és a Császár Bálint utca között már megkezdődött az úttest alapozása, és nemsokára aszfaltoznak, a Császár Bálint és a Füzes utca között pedig a föld alatti hálózatok lefektetésén dolgoznak.

A Puskás Tivadar utcában folyamatosan merülnek fel új gondok, azon a részen, ahol most az esővíz-elvezető rendszer kiépítésén dolgoznak, egy háznál ismét beleütköztek egy csatlakozásba – ezekre az előre nem látható esetekre pedig egyedi megoldásokat kell találni, ami nagyon lelassítja a haladást. Az utca másik szakaszán az energiaszolgáltatóra várnak.

A főtér felső felének a kialakítása is a nagyobb léptékű beruházások közé tartozik, ott is és az egykori Kós Károly-iskola felújításán is folyamatos a munka. A szotyori ravatalozó építésével már a tetőnél tartanak.

Sok kisebb munkát az önkormányzat saját cége végez el: járdajavításokat – jelenleg az Olt, a Benedek Elek és az Esthajnalcsillag utcában, utóbbi kettőben új szegélyköveket helyeztek el, és várhatóan a napokban aszfaltoznak is –, csatornafedők cseréjét, szintezését (ebből a feladatból nem lehet kifogyni), útfestéseket – az utóbbi időben több biciklisávot is újra kijelöltek, emellett átjárókat, parkolókat és más, a közlekedést segítő jelzéseket is rendbe tettek –, és mivel több helyre kértek fekvőrendőrt, ezek elhelyezését is megkezdték. Folyamatban az utcai lámpák cseréje is, jelenleg a Lázár Mihály utcában.