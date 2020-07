Az EMSZ bemutatta gelencei polgármesterjelöltjét

Az Erdélyi Magyar Néppárt kézdivásárhelyi székházában mutatkozott be pénteken Csákány Attila, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) gelencei polgármesterjelöltje, akit a pártszövetség tanácsosi listáján szereplők közül többen is elkísértek. A sajtótájékoztatón Bálint József, az EMNP megyei elnöke, a pártszövetség megyei koordináló testületének vezetője és Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, az MPP korábbi megyei elnöke is jelen volt.