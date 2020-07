Mint arról lapunkban is tájékoztattunk, a városháza július 16-ra tervezi a szúnyogirtást a megyeszékhelyen, 18 és 24 óra között repülőből permeteznek a város egész területén, de a hozzá tartozó Kilyén, Szotyor és Szépmező fölött is. Emellett a parkokban és patakmedrekben kézi permetezést végeznek. A művelet során használt Cymina Plus vegyszerről a munkálattal megbízott szakcég több tudnivalót is megosztott. Mint jelezték, a hazai piacon bejegyzett, biocidokat és aktív hatóanyagokat tartalmazó vegyszerek az európai nyilvántartásban is szerepelnek. Az említett vegyszer megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik az egészségügyi minisztérium részéről, ugyanakkor megtalálható a tárca által kiállított, biocidokat tartalmazó termékek listáján.

„A Cymina Plus vegyszer csak abban az esetben számít veszélyesnek, ha azt koncentrált állapotában használják, vagy nem tartják be a gyártó által megszabott, hígításra vonatkozó előírásokat” – olvasható a városháza közleményében. Megjegyzik azt is, hogy „a szakcég nem használ olyan termékeket, amelyek az emberek egészségét veszélyeztetné. (…) A Cymina Plus típusú vegyszerből kinti környezetben, a repülő rovarok részére, egyhektárnyi területre 50 ml-t higítanak 3 liter vízben, az egészségügyi minisztérium által kiállított dokumentumok szerint. Ebben a koncentrátumban lehetetlen, hogy ekkora mennyiségű vegyszer mérgező anyagként hasson. A Cymina Plus permetezése alacsony mennyiségben történik, nagyon kicsi, 50 mikronos részecskék formájában” – szögezték le.

A közleményben ugyanakkor kitérnek arra is, hogy az említett szer „nem káros a kistestű madarak, például a fecskék vagy galambok egészségére, csak a rovarokon fejti ki a hatását”, ezért ismételten arra figyelmeztetik a méhészeket, hogy a permetezés ideje alatt ne engedjék ki a méheket.