Tánc

A Háromszék táncegyüttes Rézhúron című szabadtéri előadását július 22-én, szerdán 19 órától (esőnap: július 23-án 19 órától) Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) játssza. Zenei szerkesztés: Fazakas Levente; koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre; színpadi szerkesztés: Ivácson László. Jegyeket a központi jegyirodában (nyitvatartási rend: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig), illetve előadások előtt egy órával a helyszínen lehet vásárolni. A teljes árú jegy 20, a kedvezményes jegy 10 lejbe kerül (csak a központi jegyirodában lehet váltani). A nézők beengedése a járványügyi előírások betartása miatt 18.30-kor, fél órával a kezdés előtt történik.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című szabadtéri előadását Dávid Péter rendezésében 6 év fölötti nézőknek játssza csütörtökön 18 órától, pénteken és szombaton 11 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban, a Kónya Ádám Művelődési Ház szomszédságában. Jegyvásárlás a biletmaster.ro oldalon, személyesen a központi jegyirodában, illetve a helyszínen az előadások előtt egy órával.

Kiállítás

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám) július 17-én, pénteken 18 órától megnyitják Nagy Albert festőművész kiállítását. A megnyitót az épület mögötti udvaron tartják. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti. A kiállítást megnyitja Gazda József művészettörténész. A kiállítás megtekinthető július 18. és augusztus 21. között keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

KultúrPark

A Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) című magyar játékfilm szabadtéri vetítését ma 21.30-tól tartják meg Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán).

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 9 órától Görgényi Tünde stúdió­vezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-tól dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től zsolozsma – napközi imaóra. Honlap:

mariaradio.ro.

Szabadtéri programsorozat Kézdivásárhelyen

A Vigadó Művelődési Ház a Wegener parkban kulturális kikapcsolódási lehetőséget biztosít a nyári estéken. Július 17-én, pénteken 21.30-tól a Vigadó moziban a Drakulics elvtárs című filmet vetítik román felirattal (16 éven felülieknek; esőnap: 18-án, szombaton 21.30-tól). Jegyek elővételben (regisztráció) a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában kaphatók 10 lejért hétköznapokon 8–16 óráig. Érdeklődni a 0730 600 279-es telefonon.

Hirdetések, gyászjelentők

* Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, a megjelenés dátumával/dátumaival együtt, és kattintson az ott megadott linkre. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

* Az apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint tart nyitva: hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig. 16, illetve 14 (pénteken) óra után, kérjük, használja a honlapunkon (www.3szek.ro) elérhető online apróhirdetési szolgáltatásunkat. Délután a szerkesztőségben személyesen 16 és 17 óra között kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Háromszék

Szúnyogirtás

SEPSISZENTGYÖRGYÖN július 16-án, csütörtökön 18–24 óráig repülőgépből permeteznek a város egész területén, a patakmedrekben és parkokban pedig földi permetezéses módszerrel is irtják a szúnyogokat. A második permetezésre az elsőtől számított 10–14 napon belül kerül sor az időjárás függvényében, időpontjáról az önkormányzat értesíti a lakosságot.

KÉZDIVÁSÁRHELYEN július 17-én, pénteken kerül sor szúnyogirtásra. A permetezést repülőből végzik 18–21 óráig a város egész területén és a csatolt településeken (Nyujtód, Sárfalva, Szászfalu, Oroszfalu), valamint a parkokban (Gábor Áron tér, Millennium Park és Molnár Józsiás park).

A permetezés során CYMINA PLUS típusú vegyszert használnak, melynek Hipermetrin nevű hatóanyaga mérgező a méhekre. Felhívják a méhtartó gazdák figyelmét, hogy ebben az időszakban ne engedjék ki méheiket. A vegyszer megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik az egészségügyi minisztérium részéről, nem jelent veszélyt emberek és állatok egészségre.

Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Bardocon a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket. A járványmegelőző és egészségvédelmi szabályok betartása kötelező. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében; a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében; a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében; az útlevél igénylésében; regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Papolcon, csütörtökön Barátoson. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével palackokat és befőttes üvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

HUMORKERT. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán ma 18 órától várnak minden humorkedvelőt és kikapcsolódni

vágyót.

ELMARAD a lengyelországi kirándulás, amelyre az Aranyszívek Nyugdíjasklub tagjai iratkoztak. A befizetett összeget a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjében ma 11 órától vehetik át a feliratkozottak.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában folytatja szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig nagy méretű zászlók, lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett autóra szerelhető kis székely zászló is kapható.