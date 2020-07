Az olimpiai ügyekért felelős miniszter, Hasimoto Szeiko kedden azt mondta, meg akarják könnyíteni a külföldi sportolók bejutását a szigetországba, még abban az esetben is, ha a kormány rendelkezései alapján bizonyos országok és térségek számára ez épp nem lenne lehetséges. Hétfőn Koike Juriko, Tokió kormányzója közölte, továbbra is reménykedik abban, hogy az olimpia jövőre a világméretű egység, valamint a koronavírus legyőzésének szimbóluma lehet, noha a japán főváros is változatlanul harcol a járvánnyal. A Japánban eddig regisztrált mintegy 22 ezer fertőzött harmada tokiói.

Az eredeti tervek szerint a 2020-as nyári olimpia kilenc nap múlva kezdődött volna a tízmilliós városban, a pandémia azonban márciusban halasztásra kényszerítette a házigazdákat és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot. A tokiói olimpia új időpontja: 2021. július 23. – augusztus 8. A kö­zelmúltban ugyanakkor egyre több sportoló, sportvezető és virológus fejezte ki aggodalmát, hogy vakcina nélkül még jövőre sem kellene megrendezni a játékokat. Egy friss közvélemény-kutatás szerint hasonló véleményen van a japánok 77 százaléka is.