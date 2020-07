Sportvilág

Atlétika. A koronavírus-járvány miatt idén nem rendezik meg a chicagói maratont sem. A klasszikus távú verseny szervezői hétfőn jelentették be, hogy törölték az október 11-re tervezett via­dalt. A nagy észak-amerikai maratonok közül korábban a New York-i és a bostoni is elmaradt – utóbbit 124 éves története során először nem tudják megtartani. A hat nagy maraton közül így a világjárvány miatt négy biztosan elmarad ebben az évben, ugyanis korábban a berlinit is törölték. A tokiói maratont márciusban alig több mint kétszáz hivatásos versenyző részvételével rendezték meg, a londoni versenyt pedig október 4-ére halasztották.