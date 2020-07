Bodoki munkafrontok

Az egész kisrégió egyik legrégebbi értéktárát kínálja az idegenforgalomnak – s bízunk benne, hogy előbb-utóbb csak újraindul ez az ágazat is vidékünkön. Az értéktár megtartását, őrzését és felújítását a községvezetés mindenkor egyik fontos feladatának tekintette. S bár továbbra is tart még a járvány, a község három településéből – Zalán, Oltszem, Bodok – egy sincs olyan, ahol ne pörögne az élet, ne lennének újabb munkafrontok, és ne születnének újabb értékek, még akkor is, ha a járványhelyzet vagy éppen a bürokrácia akadályokat görget a tervek, álmok megvalósulásának útjába.