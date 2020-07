A vendéglátás a legnagyobb vesztes

Habár három hónapos kényszerszünet után újra nyithattak a vendéglők teraszai, illetve a szállodák, ez egyelőre vékony vigaszt jelent a turisztikai ágazat, a tulajdonosok számára, hiszen sokan a fizetésképtelenség szélére sodródtak vagy csődbe is jutottak – nyilatkozta érdeklődésünkre Daragus Attila, Torja polgármestere, a Kovászna Megyei Faluturisztikai Szövetség elnöke, az országos szervezet alelnöke. Ráadásul a jelek szerint a koronavírus-járvány gyors terjedése miatt a várakozással ellentétben július 15-én mégsem nyitnak a vendéglők, bárok és éttermek belső termei.

Vidékünkön is sokan élnek a turizmusból, hiszen ez egy olyan terület, amely nem csak vendéglátásból áll, hanem a gazdaság több ága is hozzá kötődik. Ha eljön hozzánk a hazai vagy magyarországi vendég, nem fog Bálványoson ülni egy hétig, hanem ellátogat a megye más vidékeire, sőt, átrándul a szomszédos megyékbe is, ahol pénzt költ. Nem volt egy szerencsés kijelentése Ludovic Orban kormányfőnek, amikor azt nyilatkozta, hogy a turizmus csupán két százalékot jelent a bruttó hazai termékből, hiszen ez kimondottan csak statisztikai adat, amiben nem nagyon lehet megbízni, már csak azért sem, mert Romániában még mindig virágzik a fekete turizmus – ecsetelte a turisztikai szakember.

Daragus egyébként bízik abban, hogy a visszajáró vendégek hamarosan visszatérnek Bálványosra. A három hónapos leállás ideje alatt felújítást végeztek a szállodákban és a panziókban, illetve önerőből hozzáfogtak egy szabadtéri strand építéséhez, amelynek átadását a nyári idény közepe tájára tervezik. Éltek a kormány által biztosított lehetőséggel, és a személyzetet elküldték kényszerszabadságra. A teraszok megnyitásával az alkalmazottak újra munkába álltak. Fontos volt, hogy megtartsák a régi munkatársakat, sőt, újakat is alkalmazzanak, és ne emeljenek az árakon – hangsúlyozta Daragus Attila. A teraszok megnyitása óta beindult a mozgás, s bár hétköznaponként kevés a vendégük, hétvégén megtelik a terasz, hiszen élő zenét is biztosítanak az Inkognito Együttes jóvoltából.

Háromszéken Kovászna után a legtöbb turistát Torja és Bálványos fogadja immár hosszú évek óta, a hivatalosan eladott szállodai éjszakákat és az éttermek forgalmát véve figyelembe. Szálláshelyeik, a Vár Panzió és a Transzilvánia Szálloda a Visit Covasna Safe Place (Látogassa Háromszéket, biztonságos hely – szerk. megj.) minősítést is megkapták – összegezett Daragus Attila.