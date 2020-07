Kis visszaesés a költségvetésben

A megyeszékhely önkormányzata korábban módosította a költségvetést, de csak kis mértékben – közölte az elöljáró. A koronavírus-járvány miatt ugyanis csökkentek a személyi jövedelemadóból származó bevételek, és bár viszonylag kis összegről, 170 ezer lejről van szó, ami az egész évre várt 77 millióhoz képest még nem aggasztó, de kérdés, hogy ezután mi lesz, mennyire tartható e bevételek tervezett szintje. A helyi adók befizetési határideje június 30-ra módosult, ám a polgármester emiatt nemigen aggódik, tapasztalata szerint a sepsiszentgyörgyi lakosok zöme fegyelmezett, lelkiismeretes adófizető.

A beruházásokon egyelőre nem érződik a járvány. A leszerződött munkálatokkal a szükségállapot és a vészhelyzet idején is haladtak a cégek, még ha a járványügyi szabályok miatt nem is dolgoztak teljes gőzzel, csak 80–90 százalékos kapacitással. Elkészült a dohánygyári hegy korszerűsítése, haladtak a Kós Károly utcával is, és elindították a közbeszerzést az 1918. december 1. utca belső, a villanyrendőrtől a Sugás Áruházig tartó szakaszának újraaszfaltozására is – közölte a polgármester, aki szerint inkább a procedúrák lassultak le az utóbbi hónapokban, ezért bizonyos, júniusra tervezett munkálatokat csak júliusban vagy augusztusban lehet majd megkezdeni.

Antal Árpád leszögezte: mindig nagyon komolyan vette a város költségvetését, és azon volt, hogy megvalósítható keretszámokat foglaljanak az erre vonatkozó határozatokba. Általában szerényebben indulnak, és év közben bővítenek, de mindig csak az kerül bele a költségvetésbe, amit el is költenek – hangsúlyozta. Vannak települések, ahol olyan tételeket is feltüntetnek, amelyeket biztosan nem használnak fel a folyó évben, így nagyobbnak tűnik az egy lakosra eső összeg, ám év végén az jelenik meg, hogy a pénz jelentős hányada megmaradt, a költségvetés végrehajtása 20–30 százalékos. Sepsiszentgyörgyön ezt elkerülik – jelentette ki az elöljáró, és példát is mondott: a terelőút önmagában 70 millió euróba fog kerülni, de ebből az idén semmit nem használnak fel, ezért ez a pénz nem is jelenik meg a 2020. évi költségvetésben. A polgármester azt is elmondta: az elmúlt tíz évben Sepsiszentgyörgy 360 millió lejt költött beruházásokra.