Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere lapunkat arról tájékoztatta, a múlt év augusztusában történt szerződésbontást követően amellett, hogy műszaki szakértői felmérésre volt szükség, az is kiderült, az eredeti tervek is módosításra szorulnak. Ezek őszig meglesznek, és következhet a kivitelezési közbeszerzés, amit jövő tavaszig le tudnak zárni.

A minisztérium által finanszírozott részt illetően Nemes Áron, a munkálatok koordinálásáért felelős városi sportiskola igazgatója elmondta, hogy a minisztérium végül nem bontotta fel a kivitelezési szerződést, hanem a határidő lejárta után nem hosszabbította meg azt. Mint kiderült, ezen a részen is módosítani kell az eredeti terveket, emellett javításokra is szükség lesz. Ők is kezdeményezték a szakértői felmérést, amire az ígéret szerint nem kell sokat várniuk, majd nekiláthatnak az új kivitelező kijelölését célzó közbeszerzésnek. Remélik, ezt a folyamatot ősszel sikerül lezárni, mivel a minisztérium idén biztosított forrásokat az építkezéshez.

Mint arról már több rendben beszámoltunk, az egykori kisstadion helyére tervezett – elsősorban a sportiskolának szánt – létesítmény építési munkálatai igencsak ingadozó ütemben haladtak a 2009-es kezdés óta – leggyak­rabban a sport- és ifjúsági minisztérium kiszámíthatatlan finanszírozása miatt. Mivel közös beruházásként képzelték el, nem létezett meghatározott kivitelezési határidő, többéves befektetésre tervezték, amire mindkét fél a lehetőségeihez mérten évente elkülönített bizonyos összegeket. Az állami finanszírozás kiszámíthatatlansága miatt ugyanakkor több alkalommal az is előfordult, hogy hosszú hónapokon keresztül semmi sem történt az építőtelepen.

A helyzetet tovább bonyolította a 2018-ban elfogadott 114-es kormányrendelet, mely 3000 lejre növelte az építőiparban a bruttó minimálbért. Tavaly augusztusban végül az önkormányzat kénytelen volt szerződést bontani, mivel nem sikerült megegyezniük a kivitelezővel a munkálatok költségmódosításairól. A központi költségvetésből épülő részen is hasonló helyzet alakult ki – amint azt Nemes Áron akkor megerősítette –, azaz nem sikerült megegyezni a kivitelezővel, így ott is leálltak a munkálatok.

Az egykori kisstadion helyén sportszálló, versenyek rendezésére alkalmas aréna, műfüves focipálya, mászófal, kisebb irodaépület, föld alatti garázs kap helyet, amelyet elsődlegesen a városi sportiskola használhat, a létesítményt azonban a lakosság számára is elérhetővé akarják tenni.