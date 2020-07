Meghosszabbítják a vészhelyzetet

„Figyelembe véve a körülményeket, azt, hogy a betegek száma nem csökken, hanem tovább nő, világos, hogy 30 nappal meg fogjuk hosszabbítani a veszélyhelyzetet. (...) Csak azok a korlátozások maradnak hatályban, amelyek jelenleg is érvényben vannak. Nem vezetünk be más korlátozásokat, ugyanakkor sajnos nem lehet szó korlátozások feloldásáról” – fejtette ki az elnök a Cotroceni-palotában adott sajtónyilatkozatában. Hangsúlyozta: a járványhelyzet nem jó, szerdán is több mint 600 új esetet regisztráltak. Felszólította a lakosságot, hogy tartsa be az óvintézkedéseket, az emberek viseljék a védőmaszkot és tartsák be a fizikai távolságot, mert így lehet megállítani a járvány terjedését.

Leszögezte, nem lesznek olyan intézkedések, amelyek akadályozzák a gazdaságot. „A kormány előkészítette, és a megfelelő pillanatban be fogja mutatni azokat a jogszabályokat és határozatokat, amelyekkel gyakorlatba ültethető a gazdaság fellendítésére kidolgozott és bemutatott program. Rendkívül fontos a gazdaság fellendítése e periódus után” – mondta Iohannis, hozzátéve, hogy pénteken és szombaton részt fog venni az Európai Tanács ülésén, amelynek témája a gazdaság fellendítése.

Az alkotmánybíróság döntése értelmében a vészhelyzet meghosszabbításához nem szükséges a parlament jóváhagyása. Így a kormány megteheti ezt a lépést, ahányszor jónak látja.