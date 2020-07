Hirdetések, gyászjelentők

♦ Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, a megjelenés dátumával/dátumaival együtt, és kattintson az ott megadott linkre. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

♦ Az apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint tart nyitva: hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig. 16, illetve 14 (pénteken) óra után, kérjük, használja a honlapunkon (www.3szek.ro ) elérhető online apróhirdetési szolgáltatásunkat. Délután a szerkesztőségben személyesen 16 és 17 óra között kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Háromszék

Szabadtéri programsorozat Kézdivásárhelyen

A Vigadó Művelődési Ház a Wegener parkban kulturális kikapcsolódási lehetőséget biztosít a nyári estéken. Július 17-én, pénteken 21.30-tól a Vigadó moziban a Drakulics elvtárs című filmet vetítik román felirattal (16 éven felülieknek; esőnap: 18-án, szombaton 21.30-tól). Jegyek elővételben (regisztráció) a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában kaphatók 10 lejért hétköznapokon 8–16 óráig. Érdeklődni a 0730 600 279-es telefonon lehet. l A Cimborák Bábszínház A buták versenye című szabadtéri előadását Dávid Péter rendezésében 6 év fölötti nézőknek játssza július 19-én, vasárnap 18 órától (esőnap: 20-án 18 órától).

Kiállítás

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám) pénteken 18 órától megnyitják Nagy Albert festőművész kiállítását. A megnyitót az épület mögötti udvaron tartják. A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszönti. A kiállítást megnyitja Gazda József művészettörténész. A tárlat megtekinthető július 18. és augusztus 21. között keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

Zene

LEMEZBEMUTATÓ. A BRVLG Nemcsak borivóknak című lemeze bemutató koncertjét július 17-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán), a KultúrParkban tartja. A stúdiófelvételek Budapesten készültek Szalóki Ági énekes, Ferenczi György szájharmonikás és Juhász Gábor dzsesszgitáros közreműködésével. A lemezbemutatóra idén a Szent György Napok alkalmával került volna sor, de mivel a körülmények miatt a rendezvény elmaradt, az új dalok bemutatására a KultúrParkban nyílik alkalom. A zenekar tagjai: Orbán Ferenc (ének, gitár és mandolin), Gábor Szabolcs (szaxofon), Gyergyai Szabolcs (basszusgitár), Pál Gábor (dob). A koncertre a kedvezményes jegy 5, a teljes árú jegy 10 lej; jegyek a kulturális szervezőirodában kaphatók a Szabadság tér 1. szám alatt hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint a helyszínen a koncert előtt egy órával.

KultúrPark

Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) ma 21.30-tól a Brazilok című 2016-os magyar filmet vetítik román felirattal.

Elhalasztják a szúnyogirtást

Mivel azelőrejelzés szerint ma este és a rá következő napokban esőzés várható Sepsiszentgyörgyön, a polgármesteri hivatal és a műveletet végző szakcég közös megegyezés alapján július 27-ére, hétfőre halasztotta a szúnyogirtást. A július 17-ére Kézdivásárhelyen meghirdetett szúnyogirtást is későbbi időpontra halasztották.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Barátoson, pénteken Pákéban és Orbaiteleken. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig nagy méretű zászlók, lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett autóra szerelhető kis székely zászló is kapható.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martino­vics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. ♦ Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

TELEKKÖNYVI HIVATAL. Kéréseket hétfőtől csütörtökig 8.30–14, pénteken 8.30–13 óráig fogadnak, az igényelt dokumentumokat hétfőtől csütörtökig 11–16, pénteken 9.30–13.30 óráig lehet átvenni. Azok az ügyfelek – magán- és jogi személyek –, akiknek felhasználónévvel és jelszóval hozzáférésük van az országos kataszteri adatbázishoz, továbbra is élhetnek az online ügyintézés lehetőségével. Szükség esetén a megyei kataszteri hivatal vezetőségéhez is fordulhatnak az érdeklődők. A különféle beadványokat továbbra is e-mailben vagy postai úton fogadják. Cím: 520008 – Sepsiszentgyörgy, 1918. december 1. út 3. szám; telefon: 0267 314 578, 0267 312 288; e-mail: cv@ancpi.ro, honlap: www.ancpi.ro; tájékoztató jellegű, online telekkönyvi kivonatok: ePay.ancpi.ro.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakemberei­hez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat ingyenes.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.