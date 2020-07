Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, rokon és jó szomszéd, a kisbaconi születésű

NÉMETH VILMA

életének 95. évében

csendesen elhunyt.

Temetése 2020. július 17-én, pénteken 15.30 órakor lesz a kisbaconi temetőben.

A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy a szerető édesapa, nagytata, testvér, rokon, jó barát, a sepsiszentgyörgyi születésű

id. MIHÁLY ISTVÁN

volt dohánygyári alkalmazott

életének 68. évében

türelemmel viselt, hosszú

betegség után elhunyt.

Temetése 2020. július 17-én, pénteken 13 órakor lesz a

közös temető ravatalozójából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

„Életed elmúlt, mint egy

pillanat, emléked szívünkben örökre megmarad. Voltak

terveid, nem készültél elmenni, szeretted volna látni unokáid felnőni. Van fájdalom, mely a földön marad, szeretet, mi a síron túl is ugyanaz. Van élet a lelkednek odaát, ahová

küldünk érted egy imát.”

Fájdalommal, de Isten

akaratában megnyugodva

tudatjuk, hogy a kászonimpéri születésű

LÁSZLÓ FRANCISKA

(szül. MIHÁLY)

életének 75. évében 2020. július 14-én visszaadta lelkét Teremtő Urának.

Földi életének utolsó útjára 2020. július 17-én, pénteken 13 órától kísérjük a sepsiszentgyörgyi szemerjai új ravatalozóból.

A gyászoló család

Részvét

A sepsiszentgyörgyi

Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak kolléganőjük,

dr. DEMETER ANNA

elhunyta alkalmából.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki munkatársunknak,

Rápolti Irmának és

családjának leányuk,

DEMETER ANNA

elhunyta alkalmából.

A Plugor Sándor Művészeti Líceum munkaközössége

Őszinte részvétünket fejezzük ki Demeter Dávid

iskola­igazgatónak lánya,

dr. DEMETER ANNA

elhunyta alkalmából.

A Puskás Tivadar Rádióklub közössége

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Demeter Dávid igazgatónak és családjának lánya,

volt kolléganőnk,

dr. DEMETER ANNA ­elvesztése miatti fájdalmukban. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott.

A Puskás Tivadar Szakközépiskola munkaközössége

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk MÉZES ÁGOTA RÉKÁRA ­halálának 14. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Szeretettel és kegyelettel emlékezünk a tíz éve elhunyt ozsdolai KANABÉ IMRÉRE.

Szerettei

„Még most is hallom a

hangodat, érzem kezed, hogy most is simogat.” Kegyelettel és szeretettel emlékezünk az illyefalvi SZILÁGYI ILONÁRA halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

Te a jóságodat két marékkal szórtad, önzetlenül adtál a rossznak és a jónak. Mindig egy célod volt, a családért élni, ezt a halál tudta csak széttépni. Mindig köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk. Fájó szívvel

emlékezünk a baróti

id. OLÁH SÁNDORRA,

akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Bánatos családja

A temető csendje ad neked nyugalmat, emléked szívünkben örökké megmarad. Szívünkben a helyed nem pótolja senki, őrizzük emléked, nem fogunk feledni.

Fájó szívvel emlékezünk

a kézdivásárhelyi

FETÉS MÁRIÁRA eltávozásának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, ­nyugalma csendes.

Szerettei

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi HAUPTMAN JÁNOSRA ­halálának 20. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, gyermekei,

unokái és dédunokái

„Ne tudja meg senki, ne tudják meg az emberek, / Hogy a szívnek meghasadni mosolyogva is lehet. / Ha zúg a szél, töri az ágat, / Sajog a szív, ha feldúlja a bánat. / Vihar után csendes lesz a táj, / De a szív azután is fáj, / Ha a fa veszít is ágat, / jön tavasz, hoz helyette százat. / De a szívet ilyen bánat érte, / A fájdalomnak soha

nem lesz vége”.

Fájó szívvel emlékezünk ­BÁLINT ROZÁLIÁRA ­halálának harmadik

évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei, akik egy életre megőrzik emlékét

Fájó szívvel emlékezünk a zabolai LÁSZLÓ KÁROLYRA, POZSONY KÁROLYRA, ­CSÁKÁNY CSABÁRA, akik 44 éve tragikus körülmények közt hunytak el.

A László család

„Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha

hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet.” Fájó szívvel emlékezünk a maksai BADI ANDRÁSRA, aki ma hat hónapja távozott az élők sorából.

A gyászoló család

Szeretettel és örök hálával emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, a gidófalvi születésű sepsiszentgyörgyi BOD IRÉNRE (szül. PETŐ) halálának első évfordulóján. Emléke szívünkbe örökké élni fog. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Halálába soha bele nem nyugvó leányai, Piroska, Ilka és azok családja

