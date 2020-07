A megyeszékhelyi Szabó Csongor a jó szereplés reményében állt rajthoz a június végén megrendezett Argeș Ralin, ám a technika ördöge kétszer is kifogott rajta a szezonnyitó futam második versenynapján, és másodjára egyszerűen megállt alatta a Ford Fiesta R2. Akkor úgy nyilatkozott, hogy reméli, a soron következő viadalra megjavítják az autót, ám ez sajnos nem sikerült.

„Egyelőre még nem tudjuk, hogy pontosan mi a Ford baja, de dolgoznak rajta. Az autó biztosan meg lesz javítva, de elég nagy kár keletkezett benne. Azzal számoltunk, hogy ha összetörjük a versenyautónkat, akkor valószínűleg a szezonunknak is vége, de ezzel a technikai malőrrel nem kalkuláltunk. Ez a probléma komoly károsodást okozott a motorban, hiszen csúcshőmérsékleten állt le, és nem volt időnk kellőképpen visszahűteni. Még nem tudom pontosan, hogy mennyibe kerül a szerviz, hiszen nem kaptam meg az árakat, de úgy érzem, ezzel véget ért a szezonunk. Én nem látom azt, hogy a közeljövőben olyan változás következzen be, ami után még rajthoz tudnánk állni” – mondotta borúlátóan Szabó, aki az RC4-es és a kétkerék-meghajtásúak kategóriájában is pódiumra állt volna a koronvírus-járvány miatt lerövidített idény végén.

„A két kedvenc ralim van összesűrítve egy hétvégébe, ezért most nagyon csalódott vagyok, ám sajnos most így alakultak a dolgaink, így hozta a sors. Próbálok megnyugodni, mert nagyon szerettem volna rajthoz állni ezen a ralin. Nagyon vártam ezt a versenyt, hiszen a kedvenc gyorsasági szakaszaim a hargitai és a brassói versenyben vannak, és meg vagyok győződve: amellett, hogy jól éreztük volna magunkat, jó eredménnyel is zárhattuk volna ezt a futamot. Valamiért nem akar összeállni az idei év, és most csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy ez van. Egyelőre nem látom a kiutat ebből a helyzetből, s ha mégis indulnék egy következő versenyen, az a kolozsvári Transilvania Rally lenne, de egyáltalán nem vagyok optimista” – összegezte a kialakult helyzetet Szabó Csongor.

Mint arról már beszámoltunk, a koronavírus-járvány miatt eredetileg kilencfutamosra tervezett bajnokság hat fordulóra rövidült le, és emiatt kiesett a brassói megmérettetés. Azonban a Hargita Rali huszonnyolcadik kiírásának szervezői mentőövet dobtak a Cenk alatti kollégáknak, s a Hargita és a Brassó Rali idén eggyé vált. A tizenegy gyorsasági szakaszt tartalmazó Har­gita Gyöngye Tess Rali pénteken 8 órakor a szászhermányi shakedownnal rajtol, majd 14 órától rendezik meg a négy brassói gyorsasági szakaszt. A mezőny szombatra átköltözik Udvarhelyszékre, ahol sor kerül a további hét hargitai szelektívre.