A mezei csiperke 1.

Kellene – ez az a szó, amely gyakran befolyásolja a családi életünket, emberi kapcsolatainkat, mindennapjainkat. Most így kellene érezni, mások is így csinálják, meg is mutatják a közösségi oldalakon, hogy hogyan kell tenni, gyermeket nevelni, családban létezni, nyaralni… Természetesen nekünk is ezt kéne, és így kellene. Ezek azok a hazugságok, amelyeknek nagyon sokan bedőlnek. Mert a házasságunk attól szép, hogy mi ketten alakítjuk – pont olyanná, amilyenek vagyunk. A családunk meg attól jó, mert egy kicsit mindannyian hozzáadunk a kincseinkből.