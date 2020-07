E-személyik

Az új, bankkártya méretű személyi nem csupán a személyazonosság igazolására szolgál, az ujjlenyomatot és elektronikus aláírást is tartalmazó chippel ellátott kártya útlevél helyett is használható, emellett banki, adóügyi, társadalom-biztosítási, pénzügyi és oktatási ügyek intézésére is. Az e-személyi többek között kiváltja a társadalom-biztosítási kártyát is, vagyis nem kell majd egy plusz kártyát magunknál tartani. A kártya 14 év alatti gyerekek számára is igényelhető: 0 és 14 éves kor között két évig, 14 és 18 éves kor között négy évig, 18 év fölött tíz évig, 60 éves kor fölött pedig korlátlan időtartamig lesz érvényes. Az EU vonatkozó határozata szerint legkésőbb 2021 augusztusától az összes tagállamban ezt kell használni.