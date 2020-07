A veszély elhárítása érdekében az országos tisztifőorvos határozatban tette közzé a piros, sárga és zöld jelzéssel besorolt országok listáját (Románia a sárga kategóriába tartozik, szerk. megj.), amelyet az aktuális járványügyi helyzet, a fertőzöttek számának tendenciája és az adott ország egészségügyi ellátórendszerének figyelembevételével határozott meg. Beléptetéskor a magyar és nem magyar állampolgárok egyaránt egészségügyi vizsgálatra kötelezettek.

A sárga vagy piros jelzésű országból hazatérő magyar állampolgárokat az illetékes járványügyi hatóság kötelező házi karanténba helyezi. Ez alól kivételt képez az, aki a hazaérkezést megelőző, öt napnál nem régebbi, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő negatív PCR-teszt eredményét magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolni tudja. Ha nincsen igazolása elvégzett – negatív – PCR-tesztről, akkor is kiváltható a házi karantén két, 48 óra különbséggel Magyarországon végzett negatív PCR-teszttel.

Ha sárga jelzésű országból érkezik a beutazó, akkor az első negatív teszt után mentesül a karanténkötelezettség alól azzal a feltétellel, hogy a második PCR-tesztet is köteles elvégeztetni. A piros jelzésű országból érkező magyar állampolgárok csak két negatív PCR-teszt birtokában mentesülnek a karantén alól.

Sárga jelzésű országból érkező nem magyar állampolgárok esetében nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolni tudják, hogy a Magyarországra történő belépésüket megelőző öt napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményük negatív. Ha külföldi állampolgárok piros jelzésű országból érkeznek, akkor nem léptethetők be Magyarország területére. Kivételt csak a jogszabály szerinti különös méltánylást érdemlő eset képez – hangsúlyozták.

Az országba korlátozás nélkül beléphetnek azok, akik hitelt érdemlően, angol vagy magyar nyelvű okirattal igazolni tudják – például pozitív PCR-eredményről kiadott zárójelentéssel, illetve egészségügyi szolgáltató vagy hatóság által kiadott igazolással –, hogy az elmúlt hat hónapban már átestek a betegségen – fűzték hozzá. Jelezték, az utazáshoz kötött mintavételek iránti igényt a háziorvosnál – kijelölt karantén esetén a tartózkodási hely szerint illetékes háziorvosnál – lehet jelezni július 31-éig. A 48 óra különbséggel, két alkalommal elvégzendő PCR-tesztet a háziorvos rendeli meg az Országos Mentőszolgálattól. Felhívták a figyelmet, hogy a vizsgálatkérő lapon minden esetben fel kell tüntetni: „utazáshoz kötött mintavétel”.

Az Országos Mentőszolgálat a mintákat a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kijelölt mikrobiológiai laboratóriummal rendelkező egészségügyi szolgáltatóhoz szállítja. A PCR-tesztek elvégzése július végéig állami finanszírozással történhet az arra kijelölt laboratóriumokban. A vizsgálatok költségeit július 31-éig minden esetben vállalja a kormány, utána azonban mindenkinek magának kell viselnie a tesztelés költségét. Az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő PCR-teszt bármelyik mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika tevékenységre jogosító engedéllyel rendelkező laboratóriumban elvégezhető.

A vizsgálat eredményét az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási tér (EESZT) rendszerébe töltik fel, ahonnan a háziorvos és az ügyfél is letöltheti, de az adott laboratórium is megküldi az eredményt az ügyfélnek, külföldiek esetén is. A hatósági karantén alóli mentességi kérelmet – személyenként 3000 forintos általános illeték megfizetése mellett – a lakóhely, illetve a tartózkodási hely szerint illetékes járási vagy kerületi hivatalhoz kell benyújtani – áll a közleményben.

Azon országok, amelyek COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi mértéke súlyos, piros jelzést kaptak. Ezek: Albán Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, Fehérorosz Köztársaság, Koszovói Köztársaság, Észak-macedón Köztársaság, Moldova, Montenegró, Ukrajna, továbbá a legtöbb ázsiai, amerikai és az összes afrikai ország, valamint Ausztrália is. Azon országok, amelyek aktuális fertőzöttségi mértéke kevésbé súlyos, sárga jelzést kaptak. Európában: Bulgária, Egyesült Királyság, Norvégia, Oroszországi Föderáció, Portugália, Románia, Szerb Köztársaság, Svéd Királyság; Ázsiában: Japán, Kínai Népköztársaság; Amerikában: Amerikai Egyesült Államok.