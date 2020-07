Mint elmondta, hálásak a megyei kataszteri hivatalnak, hiszen a velük aláírt két régebbi szerződés értelmében 2947 parcellát mértek fel községszinten, a felmérések eredményei már a kataszteri hivatalnál vannak, és folyamatban a telekkönyveztetés.

Most az elnyert újabb pályázatnak köszönhetően Torja teljes területét felmérik és telekkönyvezik. Ami eddig törvénytelenül épült fel, most lehetőség nyílik a hivatalosításra, illetve arra is alkalmat teremtenek, hogy az érintettek rendezzék a családi vagyonnal kapcsolatos ügyeiket.