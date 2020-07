Rekordszámú fertőzött rekordszámú tesztelés mellett

Előző írásunk

Amióta – 2018 tavaszán – betiltották a fürdést, csak egyszer voltunk fent, nehezünkre esett szárazon kerülgetni a tavat, amelyhez több évtizednyi közvetlen élményünk fűződik, de ha a nagyszülők történeteit is hozzáadjuk, egy évszázad is kikerekedhet. Legyünk hálásak érte, mert az unokáink már csak a meséből fogják ismerni a Szent Anna-tó csodavilágát, ha nem sikerül nagyon gyorsan tenni valamit érte. Magam is vállalkoznék akár iszaphordásra is, ha segítene, mert kétévi kihagyás után megijedtünk attól, amit láttunk.