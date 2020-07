Zene

LEMEZBEMUTATÓ. A BRVLG Nemcsak borivóknak című lemeze bemutató koncertjét ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán), a KultúrParkban tartja. A stúdiófelvételek Budapesten készültek Szalóki Ági énekes, Ferenczi György szájharmonikás és Juhász Gábor dzsesszgitáros közreműködésével. A lemezbemutatóra idén a Szent György Napok alkalmával került volna sor, de mivel a körülmények miatt a rendezvény elmaradt, az új dalok bemutatására a KultúrParkban nyílik alkalom. A zenekar tagjai: Orbán Ferenc (ének, gitár és mandolin), Gábor Szabolcs (szaxofon), Gyergyai Szabolcs (basszusgitár), Pál Gábor (dob). A koncertre a kedvezményes jegy 5, a teljes árú jegy 10 lej; jegyek a kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám), valamint a helyszínen a koncert előtt egy órával vásárolhatók.

Szabadtéri programsorozat Kézdivásárhelyen

A Vigadó Művelődési Ház a Wegener parkban kulturális kikapcsoló­dási lehetőséget biztosít a nyári estéken. Ma 21.30-tól a Vigadó moziban a Drakulics elvtárs című filmet vetítik román felirattal (16 éven felü­lieknek; esőnap: 18-án, szombaton 21.30-tól). Jegyek elővételben a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában kaphatók 10 lejért hétköznapokon 8–16 óráig. Érdeklődni a 0730 600 279-es telefonon lehet. * A Cimborák Bábszínház A buták versenye című szabadtéri előadását Dávid Péter rendezésében 6 év fölötti nézőknek játssza július 19-én, vasárnap 18 órától (esőnap: 20-án 18 órától).

Kultika folyóirat-bemutató

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum udvarán ma 16 órától bemutatják a Kultika folyóirat, a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom kiadványa első két lapszámát.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című szabadtéri előadását Dávid Péter rendezésében 6 év fölötti nézőknek játssza ma és szombaton 11 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban, a Kónya Ádám Művelődési Ház szomszédságában. Jegyvásárlás a biletmaster.ro oldalon, személyesen a központi jegyirodában, illetve a helyszínen az előadások előtt egy órával. Érdeklődni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél.

Hitvilág

MÁRIA-ÁHÍTAT KOVÁSZNÁN. Szombaton 18 órától szentségimádással, szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel Mária-áhítatot tartanak a kovásznai plébániatemplomban. A szentmisét Kalányos Ottó újmisés csíkszentkirályi segédlelkész, az alcsíki főesperesi kerület cigánypasztorációs lelkésze mutatja be.

Légvédelmi gyakorlat

A Buzău megyei Boboc Katonai Egység vezetősége közölte, hogy a román légi közlekedés és légierő napja alkalmából szervezett események során július 20-án, hétfőn a térség több megyéjében és helységében, köztük Sepsiszentgyörgyön és Kovásznán légvédelmi gyakorlatokat tart.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Farmaline (0367 402 209); Kézdivásárhelyen hétvégén a Gábor Áron utcai Richter (0267 362 280), hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben szombaton és vasárnap 9–12 óráig (telefon: 0267 708 465); a törvényszékkel szembeni Stomatomed – dr. Mester-Nagy-rendelőben szombaton 11–13 óráig (telefon: 0745 791 109); a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben szombaton és vasárnap 14–19 óráig (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Pákéban és Orbaiteleken, hétfőn Zabolán és Szé­kelypetőfalván. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetsége újra fogadja tagjait minden pénteken 10–12 óráig, a délutáni ügyfélfogadást megszüntették. A kézdivásárhelyiek és környékbeliek a nyugdíjasklubban keressék a megbízottat. Kérik az érvényes egészségügyi előírások betartását.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat ingyenes.

SUGÁSFÜRDŐN újra látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

TELEKKÖNYVI HIVATAL. Kéréseket hétfőtől csütörtökig 8.30–14, pénteken 8.30–13 óráig fogadnak, az igényelt dokumentumokat hétfőtől csütörtökig 11–16, pénteken 9.30–13.30 óráig lehet átvenni. Azok az ügyfelek – magán- és jogi személyek –, akiknek felhasználónévvel és jelszóval hozzáférésük van az országos kataszteri adatbázishoz, továbbra is élhetnek az online ügyintézés lehetőségével. Szükség esetén a megyei kataszteri hivatal vezetőségéhez is fordulhatnak az érdeklődők. A különféle beadványokat továbbra is e-mailben vagy postai úton fogadják. Cím: 520008 – Sepsiszentgyörgy, 1918. december 1. út 3. szám; telefon: 0267 314 578, 0267 312 288; e-mail: cv@ancpi.ro, honlap: www.ancpi.ro; tájékoztató jellegű, online telekkönyvi kivonatok: ePay.ancpi.ro.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.