Szívbetegek Sugásfürdőn

E sorok írója – úgy is, mint az egyesület tagja és rendezvényeik többszöri előadója – ismét örömmel tapasztalta, hogy ez a már részben összeszokott, fegyelmezett betegcsoport nem nélkülözte a betegségnek kitett emberre kevésbé jellemző biztonságérzetet. Ennek magyarázata, hogy az egyesület vezetője – sokaknak ke­zelőorvosa is – dr. Albert István belgyógyász-kardiológus, az orvostudományok doktora, a megyei sürgősségi kórház volt osztályvezető főorvosa, volt megbízott főigazgatója és orvos igazgatója, számos tudományos közlemény szerzője. Jelenleg nyugdíjasként magánrendelőben folytatja praxisát, de régi-új betegei bajainak kiváló ismerője. Tőle tudtuk meg, hogy létezik szívkímélő flekken is, amelyben kevés a kövérség, s megvonták tőle a konyhasót is. Csoportjában vannak olyan régi kezeltjei, akik gyakorlottak e kímélő fajta flekken készítésében. S azt is látni kellene, ahogy a betegek – a főorvos engedélyével – biztonságérzettel kortyintanak egy pohárka köményest, feketét vagy éppen egy pohár rékási bort, amelyek aztán a találkozó után tiltólistára kerülnek.

A találkozón arra kértük a főorvost, elevenítsük fel az egyesület történetét. 1992-ben alakult 75 taggal a marosvásárhelyi hasonló egyesület mintájára, amelyet dr. Kikeli Pál professzor hozott létre. Ma 45 aktív taggal működnek. Havonta-kéthavonta előadóik vannak, az egészségmegőrzés különböző területeiről, természetes gyógymódokról, borvizekről, mofettákról, a szívgyógyászat és az orvostudomány újdonságairól értekeznek. Februári meghívottjuk, dr. Nagy Réka a koronavírusról beszélt. Kihelyezett találkozókat tartottak Székelypetőfalván, a Sütei borvíznél, a kisbaconi fenyőerdőnél, Előpatakon, Hatolykán. Szeptember utolsó vasárnapján általában megrendezik a Szívünk napját. Több tudományos dolgozat is jelent meg a közösen elért eredményekről, legutóbb az EAPC Essentials angol nyelvű internetes folyóiratban.